Россия и Сирия назвали циничным заявление США о гумпомощи беженцам в «Эр-Рукбане»

Москва, 7 ноября. Заявление специального посланника США по Сирии Джеймса Джеффри о намерении добиться систематических поставок гуманитарной помощи в лагерь «Эр-Рукбан» якобы для уменьшения «страданий» его жителей особенно цинично. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

В документе подчеркивается, что благодаря активной работе властей Сирии при поддержке России уже удалось спасти почти половину населения «лагеря смерти». С целью окончательного решения проблемы Москва и Дамаск предоставили возможность ООН оказать содействие в этом вопросе.

Однако осложняется освобождение жителей «Эр-Рукбана» действиями США, которые удерживают оккупированную 55-ти километровую зону вокруг Ат-Танфа и препятствуют расформированию лагеря беженцев.

Американцы, согласно заявлению, не просто угрожают проживающим в ужасных условиях семьям, желающим уйти из лагеря, но также пытаются за счет ООН обеспечить продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольных США боевиков. Они заявляют, что беженцев, покинувших лагерь, будто бы будет ждать «уголовное преследование» со стороны сирийских властей.

Координационные штабы России и Сирии назвали циничным заявление Джеффри, который смещает акцент на оказание гумпомощи жителям лагеря вместо их эвакуации.

«Призываем все мировое сообщество оказать давление на Соединенные Штаты, продолжающие нарушать нормы международного права своим присутствием на незаконно оккупированных сирийских территориях», — говорится в заявлении.

Напомним, с 2017 года «Эр-Рукбан» находится в «вырезанной» США из Сирии «зоне деэскалации». Сирийские военные, которые пытались войти на эту территорию, немедленно оказывались под ударами американских ВВС. Несмотря на то, что американская военная база в Ат-Танфе, возле которой находится «Эр-Рукбан», регулярно снабжается всеми необходимыми припасами, жители лагеря остаются без продовольствия и медикаментов. Причиной бедственного положения является деятельность боевиков, которые блокировали лагерь и не пускают туда гуманитарные конвои.

Россия и Сирия требуют, чтобы Соединенные Штаты вывели свои войска, незаконно размещенные на сирийской территории.