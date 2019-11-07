В Киеве заявили о «неизбежности» восстановления Донбасса Россией

Киев, 7 ноября. Вместо того, чтобы прекратить саботирование отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе, на Украине продолжают перекладывать с больной головы на здоровую. На этот раз в Киеве решили, что восстановление Донбасса Россией «неизбежно». Именно таким будет финал войны на юго-востоке Украины, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Россия неоднократно заявляла о том, что не является участницей конфликта в Донбассе и, наоборот, заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее преодолела внутренний кризис. Однако это не помешало Кулебе заикнуться о том, что Москва может «просто выплатить денежные компенсации Киеву».

Пока, как посетовал украинский вице-премьер, киевские власти вынуждены восстанавливать подконтрольные себе территории в Донбассе на деньги Евросоюза. А с 2014 года, как заметил он, на этих землях «мало что делалось».

Ранее совершенно необоснованные требования выплат со стороны России выдвинул и министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он безапелляционно заявил, что Киев не собирается восстанавливать территории ЛНР и ДНР, и средства на это Украине якобы должна выделить РФ, «страна-агрессор». Эти слова министра пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными. Кроме того, представитель Кремля посоветовал Криклию вспомнить, кто именно развязал войну в этом регионе.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы «оказать содействие в урегулировании этой проблемы». По словам Пескова, возможность участия России в восстановлении Донбасса зависит от того, что будет происходить и как будет урегулирован конфликт.

Стоимость восстановления этого региона, согласно подсчетам украинской стороны, будет стоить 372 миллиона евро (более 26 миллиардов рублей).

Напомним, гражданская война на Украине началась после госпереворота в этой стране в 2014 году. Луганская и Донецкая народные республики объявили о своей независимости. В ответ киевские власти начали проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Решить конфликт в Донбассе, в частности, пытаются участники контактной группы в Минске. Еще в 2016 году они приняли рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе в районе города Золотое, села Петровское и пгт Станица Луганская. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Нарушения фиксировали и наблюдатели миссии ОБСЕ.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что разведение сил у Петровского должно начаться 4 ноября, но этого не произошло. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк позже объяснил, что Киев пересмотрел даты разведения из-за того, что в этом районе якобы произошли обстрелы, а разведению сил должен предшествовать семидневный режим тишины.

4 ноября военные ДНР заявили о своей готовности начать отвод сил, но ВСУ на это никак не отреагировали. Тогда власти народной республики обвинили украинскую сторону в саботаже, а также предложили начать отвод сил 9 ноября.