Боевики ИГ напали на погранзаставу Таджикистана. Мир за неделю. ФАН-ТВ

США выходят из Парижской сделки
Привычка разводиться. Похоже, трижды женатый Дональд Трамп использует апробированную в личной жизни тактику в планетарных масштабах. Сначала 45-й американский президент разорвал с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (и это не говоря о других крупных сделках), а теперь выходит из Парижского соглашения по климату. Делает он это в пику своему предшественнику Бараку Обаме, уверовавшему в теорию глобального потепления, и «во благо американской экономики». Ведь, по словам главы Белого дома, парижские путы стоят Вашингтону 3 трлн долларов! Сумма астрономическая! А для предприимчивого Трампа первым делом, разумеется, экономика, а уж все эти экологические страшилки с лицом Греты Тунберг — потом. Тем паче, что глобальное потепление мистер президент считает великой китайской ересью, изобретенной для подрыва американского процветания. Об очередном демарше Вашингтона в своем Twitter сообщил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Американцы уже поставили перед фактом ООН. Россия, напротив, Парижское соглашение по климату ратифицировала. А, значит, наряду с другими странами, подписавшими документ, принимает различные меры по снижению вредных выбросов в атмосферу.
Атака на погранзаставу Таджикистана
Ночная вылазка боевиков. Жестокое нападение совершено на узбекско-таджикской границе. Вооруженная банда атаковала заставу «Ишкобод» примерно в 50 км от Душанбе. Преступники расстреляли сотрудника МВД Таджикистана и пограничника, но получили мощный отпор: силовики ликвидировали 15 бандитов, еще пятерых задержали и допросили. По данным некоторых таджикских СМИ, в рядах боевиков были и, с позволения сказать, женщины: две из них якобы ликвидированы во время перестрелки, трое задержаны. Все нападавшие оказались членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». А потенциальные смертницы даже прошли суровую школу в лагерях боевиков ИГИЛ. Сразу стало ясно, откуда у банды антураж из кровавых ИГИЛовских видеороликов: лица скрывали маски. Как выяснилось, сеятели смерти пришли со стороны Афганистана, несколько дней прятались в горных ущельях, пытались пробраться к ближайшему населенному пункту. Планы были далеко идущие и чудовищные: ни много ни мало — серия терактов для дестабилизации обстановки в стране. Дату для диверсии выбрали, судя по фактам, не случайно. На прошлой неделе Душанбе и Ташкент вели переговоры о демаркации границы. Кроме того, 6 ноября в Таджикистане отмечали День Конституции. Именно накануне национального праздника, темной ночью, боевики и напали на погранзаставу. А ведь о такой угрозе со стороны ИГИЛовских зомби неоднократно предупреждал российский президент Владимир Путин. В очередной раз он затронул эту тему на октябрьском заседании Совета глав государств СНГ.
«Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты — на Балканах, в Юго-Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества.Мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы. Поэтому считаю, что значимую роль в осуществлении этой работы должны сыграть специализированные структуры объединения, в частности Антитеррористический центр СНГ. По линии центра следует энергичнее координировать работу национальных органов безопасности и спецслужб, заниматься вопросами пресечения, в том числе, пропаганды террористической идеологии, любой материально‑технической и финансовой подпитки боевиков», — отметил российский лидер.
Если бы Москва совместно с сирийской армией не разгромила квазигосударство моральных уродов, оккупировавших Ближний Восток, эта нечисть разбежалась бы по бывшим советским республикам с дикой скоростью. И подобные атаки в исполнении адептов страшной идеологии могли бы плодиться в геометрической прогрессии. Не случайно наша страна призывает весь многополярный мир отбросить идеологические споры в общей борьбе с международным терроризмом.
Разведение сил в Донбассе отложено
Очередная пробуксовка мирного процесса в Донбассе. Разведение сил в Петровском на границе с ДНР сорвалось. Как и положено, ополченцы ДНР запустили в небо белую ракету, как сигнал готовности, но ответа от Киева не последовало. Камнем преткновения вновь стали упертые боевики. 60 украинских националистов нагрянули в поселки Николаевка и Новогнатовка, чтобы сорвать и без того мучительный процесс отвода войск, который украинские силовики с презрением называют «капитуляцией». Вставить радикалам мозги на место украинский президент Владимир Зеленский пытался еще в начале октября. Тогда бандеровская свора зубами вцепилась в границу с ЛНР. Вербальная перепалка вооруженных самозванцев с Верховным главнокомандующим ВСУ закончилась угрозами радикалов из формирования «Азов». Главарь батальона стращал украинского лидера многотысячным нашествием боевиков.
«Хочу обратить внимание, что украинский президент, верховный главнокомандующий ВСУ неоднократно заявлял о приверженности к отводу подразделений Украины в районе разведения сил и средств в населенном пункте Петровское. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», — отметил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
В пресс-центре штаба силовой операции кивают на якобы нарушенное ополченцами Донбасса перемирие. На поверку же Донецкая народная республика в очередной раз стала жертвой провокации. Украинские силовики обстреляли Петровское из гранатометов. ВСУ привычную тактику обвинений не меняют. Впрочем, робкую надежду вселяет опыт соседей из ЛНР. Ведь разведение сил в Золотом под присмотром ОБСЕ пусть и не сразу, но все-таки состоялось. Обещанного Киевом пришлось, почти как в пословице, три недели ждать. Но лучше поздно, чем никогда.
Украина без транзита российского газа
С новым газом! Украина готовится встретить 2020-й в ином амплуа. Роль «транзитного пассажира» «Газпрома» Незалежной, похоже, не светит: под бой курантов многострадальный договор по транзиту газа утратит свою силу. Продлить соглашение не получилось. И даже трехсторонние встречи с участием Еврокомиссии не положили конец пятилетнему юридическому спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Стокгольмский арбитраж погряз в рассмотрении исков российской и украинской компаний друг к другу. Пока нечистый на руку «Нафтогаз» подрисовывал нули к мнимым долгам «Газпрома», тот в свою очередь озвучил встречные, и что немаловажно, конструктивные требования. Теперь российская компания обратилась к украинской с условиями, без которых транзит газа через Незалежную после нового года будет невозможен. Первый вопрос, требующий решения, — взаимный отказ от судебных разбирательств. Второй — готовность Украины к прямым закупкам голубого топлива из нашей страны. Киев от этого отказался несколько лет назад в пользу так называемого «реверса» из стран Европы. И по своей дурости получает тот же российский раз, но уже с переплатой. Украина уверяет, что и без транзита российского газа преспокойно проживет, ведь в закромах родины голубого топлива предостаточно. Протянет как-нибудь отопительный сезон, а там, авось… Однако в Москве уверены в обратном: без нашего транзита газотранспортная система Незалежной может попросту развалиться. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Свою позицию по данному вопросу озвучил и российский президент Владимир Путин на недавней встрече с венгерским коллегой в Будапеште.
«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня. А то, что газ этот российский, — сомнений нет, никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс. Ну Бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгода Украины очевидная и для конечных потребителей, и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом», — убежден президент России.
Контракт по транзиту нужен самой Украине, признает она это или нет. Москва же от капризов Киева ничего не потеряет. К началу года, когда договор о транзите станет историей, наша страна планирует запустить несколько крупных проектов: маршруты газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» проложены как раз в обход Незалежной. От греха подальше.