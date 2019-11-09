Боевики ИГ напали на погранзаставу Таджикистана. Мир за неделю. ФАН-ТВ

США выходят из Парижской сделки Привычка разводиться. Похоже, трижды женатый Дональд Трамп использует апробированную в личной жизни тактику в планетарных масштабах. Сначала 45-й американский президент разорвал с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (и это не говоря о других крупных сделках), а теперь выходит из Парижского соглашения по климату. Делает он это в пику своему предшественнику Бараку Обаме, уверовавшему в теорию глобального потепления, и «во благо американской экономики». Ведь, по словам главы Белого дома, парижские путы стоят Вашингтону 3 трлн долларов! Сумма астрономическая! А для предприимчивого Трампа первым делом, разумеется, экономика, а уж все эти экологические страшилки с лицом Греты Тунберг — потом. Тем паче, что глобальное потепление мистер президент считает великой китайской ересью, изобретенной для подрыва американского процветания. Об очередном демарше Вашингтона в своем Twitter сообщил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Американцы уже поставили перед фактом ООН. Россия, напротив, Парижское соглашение по климату ратифицировала. А, значит, наряду с другими странами, подписавшими документ, принимает различные меры по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Атака на погранзаставу Таджикистана Ночная вылазка боевиков. Жестокое нападение совершено на узбекско-таджикской границе. Вооруженная банда атаковала заставу «Ишкобод» примерно в 50 км от Душанбе. Преступники расстреляли сотрудника МВД Таджикистана и пограничника, но получили мощный отпор: силовики ликвидировали 15 бандитов, еще пятерых задержали и допросили. По данным некоторых таджикских СМИ, в рядах боевиков были и, с позволения сказать, женщины: две из них якобы ликвидированы во время перестрелки, трое задержаны. Все нападавшие оказались членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». А потенциальные смертницы даже прошли суровую школу в лагерях боевиков ИГИЛ. Сразу стало ясно, откуда у банды антураж из кровавых ИГИЛовских видеороликов: лица скрывали маски. Как выяснилось, сеятели смерти пришли со стороны Афганистана, несколько дней прятались в горных ущельях, пытались пробраться к ближайшему населенному пункту. Планы были далеко идущие и чудовищные: ни много ни мало — серия терактов для дестабилизации обстановки в стране. Дату для диверсии выбрали, судя по фактам, не случайно. На прошлой неделе Душанбе и Ташкент вели переговоры о демаркации границы. Кроме того, 6 ноября в Таджикистане отмечали День Конституции. Именно накануне национального праздника, темной ночью, боевики и напали на погранзаставу. А ведь о такой угрозе со стороны ИГИЛовских зомби неоднократно предупреждал российский президент Владимир Путин. В очередной раз он затронул эту тему на октябрьском заседании Совета глав государств СНГ. «Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты — на Балканах, в Юго-Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества.Мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы. Поэтому считаю, что значимую роль в осуществлении этой работы должны сыграть специализированные структуры объединения, в частности Антитеррористический центр СНГ. По линии центра следует энергичнее координировать работу национальных органов безопасности и спецслужб, заниматься вопросами пресечения, в том числе, пропаганды террористической идеологии, любой материально‑технической и финансовой подпитки боевиков», — отметил российский лидер. Если бы Москва совместно с сирийской армией не разгромила квазигосударство моральных уродов, оккупировавших Ближний Восток, эта нечисть разбежалась бы по бывшим советским республикам с дикой скоростью. И подобные атаки в исполнении адептов страшной идеологии могли бы плодиться в геометрической прогрессии. Не случайно наша страна призывает весь многополярный мир отбросить идеологические споры в общей борьбе с международным терроризмом.

Разведение сил в Донбассе отложено Очередная пробуксовка мирного процесса в Донбассе. Разведение сил в Петровском на границе с ДНР сорвалось. Как и положено, ополченцы ДНР запустили в небо белую ракету, как сигнал готовности, но ответа от Киева не последовало. Камнем преткновения вновь стали упертые боевики. 60 украинских националистов нагрянули в поселки Николаевка и Новогнатовка, чтобы сорвать и без того мучительный процесс отвода войск, который украинские силовики с презрением называют «капитуляцией». Вставить радикалам мозги на место украинский президент Владимир Зеленский пытался еще в начале октября. Тогда бандеровская свора зубами вцепилась в границу с ЛНР. Вербальная перепалка вооруженных самозванцев с Верховным главнокомандующим ВСУ закончилась угрозами радикалов из формирования «Азов». Главарь батальона стращал украинского лидера многотысячным нашествием боевиков. «Хочу обратить внимание, что украинский президент, верховный главнокомандующий ВСУ неоднократно заявлял о приверженности к отводу подразделений Украины в районе разведения сил и средств в населенном пункте Петровское. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», — отметил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов. В пресс-центре штаба силовой операции кивают на якобы нарушенное ополченцами Донбасса перемирие. На поверку же Донецкая народная республика в очередной раз стала жертвой провокации. Украинские силовики обстреляли Петровское из гранатометов. ВСУ привычную тактику обвинений не меняют. Впрочем, робкую надежду вселяет опыт соседей из ЛНР. Ведь разведение сил в Золотом под присмотром ОБСЕ пусть и не сразу, но все-таки состоялось. Обещанного Киевом пришлось, почти как в пословице, три недели ждать. Но лучше поздно, чем никогда.