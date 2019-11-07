Навальный хочет отправить Соболь в отставку после провала в Мосгордуме

Москва, 7 ноября. Блогер Алексей Навальный уже до конца года отправит юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в отставку по причине увеличивающихся провалов и отсутствия денег. Об этом рассказал информированный источник среди сотрудников ФБК.

«Сейчас у Навального огромные проблемы с финансами. Ему не хватает денег даже на простейшие действия. А без денежных вливаний он сейчас вывести сторонников просто не может. Все боятся уголовного преследования за связи с ФБК. Судя по всему, нет ни поддержки юристов, ни поддержки финансовой от кураторов. Так что у нас все плохо. И Соболь это начала замечать. Сейчас она главный претендент на пост главы ФБК, Волков ее кандидатуру одобряет. И Алексею это очень не нравится», — рассказал источник.

По его словам, Навальный взял за привычку в открытую срываться на своей юристке, материться на нее, постоянно обещать расправой и сливом. А в последнее время все совещания проводит без нее. Исключением стал поход к депутату от КПРФ Валерию Рашкину.

«Тогда Рашкин очень много говорил про Соболь и координационный совет оппозиции под контролем КПРФ. И не говорил о Навальном вообще. Алексею это очень не понравилось, и первое, что он заявил на следующий день, что Соболь будет «отправлена в отставку до конца декабря», — отметил собеседник.

Эту же информацию подтвердила одна из приближенных к Соболь знакомых. Она рассказала, что Любовь уже сама готовится уйти из ФБК в ближайшее время и сейчас ищет финансовую поддержку.