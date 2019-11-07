Эксперт назвал восстановление мирной жизни на севере Сирии заслугой России и Турции

Москва, 7 ноября. Усилия России, Турции и правительства Сирии по стабилизации обстановки на севере САР привели к возращению мира во многие сирийские города, которые прежде находились под контролем курдов из бандформирований. Об этом в четверг заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, констатируя улучшение обстановки в САР.

В частности, мирная жизнь начала восстанавливаться в городе Кобани, расположенном в 150 км от Алеппо, который долгое время был центром самопровозглашенной курдской автономии и пережил множество боев с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка).

«Спецоперация Турции близ сирийских границ выдавила курдские банды из целого ряда населенных пунктов, а постоянное патрулирование этих территорий обеспечивает безопасность деревень и городов», — пояснил Литовкин порталу «Экономика сегодня».

По его словам, договоренность России и Турции стала гарантией для мирных жителей, что боевики не вернутся в их города и поселки. Все это способствовало оживлению населенных пунктов, где вновь стали открываться магазины.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.