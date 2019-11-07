Эксперт назвал действия США и курдских оккупантов в Сирии «форменным бандитизмом»

Москва, 7 ноября. США судорожно пытаются легитимировать свое присутствие на нефтегазовых месторождениях в Сирии и при этом занимаются воровством «черного золота» совместно с курдскими формированиями, оккупировавшими северо-восток САР. Об этом заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Ранее Госдепартамент США заявил, что добыча нефти в подконтрольных американским военным районах Сирии осуществляется местными властями «на благо местных общин». Представитель американского ведомства добавил, что Госдеп не получал указаний от администрации Штатов «что-либо делать с нефтяными месторождениями» в САР.

Андрей Онтиков, комментируя это заявление, отметил, что подобные комментарии американские власти делают только исключительно ради того, чтобы оправдать незаконное присутствие контингента США в Сирийской Арабской Республике.

«Американцы сейчас судорожно пытаются хоть каким-нибудь образом легитимировать свое присутствие на нефтегазовых месторождениях в Сирии. Текущий посыл Штатов очень прост: якобы они занимаются не разграблением нефтяных богатств, а всего лишь обеспечивают ими самих сирийцев», — сказал эксперт в комментарии изданию «ПолитРоссия».

При этом ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что разработкой месторождений в Сирии может заняться одна из американских компаний. Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на нефтяных полях САР.

Онтиков назвал нынешние заявления американской стороны «бредом чистой воды». Востоковед напомнил, что Минобороны России представило снимки, которые доказывают, что сирийскую нефть под охраной американских военных контрабандой вывозили из страны. Кроме того, были озвучены и цифры — сколько зарабатывают те или иные структуры США на незаконном вывозе «черного золота» из САР.

«Есть все необходимые имена, пароли и явки, все фирмы названы. По большому счету, тут нет вообще никаких темных пятен, и все лежит на поверхности», — считает Андрей Онтиков.

Как отмечает издание, около 90% добычи нефти в Сирии сосредоточено на восточном берегу Евфрата и находится под контролем курдских оккупантов из «Демократических сил Сирии» (SDF). В 2017 году курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются со стороны США, под предлогом «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 заняли нефтяные поля. При этом боевики SDF пытались навязать свои порядки и свои условия местному населению, притесняя жителей региона.

Андрей Онтиков отметил, что если США предпочитают называть курдские формирования «местными властями», то это их право.

«Я поддерживаю заявление Минобороны РФ о том, что действия американцев — это форменный бандитизм. Это именно так и не подлежит никакому сомнению», — резюмировал эксперт.

По данным Минобороны РФ, ежемесячная выручка Вашингтона с сирийской нефти превышает 30 миллионов долларов. Ведомство также сообщило, что нефтедобыча осуществляется с помощью оборудования, предоставленного ведущими западными корпорациями в обход американских санкций. Тем самым Вашингтон нарушает собственные же ограничения, которые были введены против Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.