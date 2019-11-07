Собчак в браке с Богомоловым превратилась в «прекрасного верблюда»

Москва, 7 ноября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак на ужине в честь своего дня рождения пересказала гостям оригинальное поздравление, адресованное ей супругом, режиссером Константином Богомоловым.

Видео, на котором телеведущая цитирует слова мужа, появилось в ее Instagram Stories.

«Не надо быть верблюдом, из которого я сделаю арабского скакуна. Нет, ты — прекрасный верблюд. У тебя два шикарных горба, иногда ты плюешься, но ничего страшного, ты все равно прекрасна», — процитировала пожелание Богомолова Собчак.

Супруг не позволил ей закончить тост, подошел и крепко ее обнял.

Своеобразное поздравление нисколько не обидело журналистку и не повергло в шок ее гостей, которые вместе посмеялись над оригинальностью пожелания творческого человека.

5 ноября Собчак отметила свой 38-й день рождения. В этом году она не стала отменять рабочие планы и вечернее мероприятие — именинница посетила благотворительный ужин фонда «Друзья», и только после этого отправилась отмечать собственный праздник.

Он прошел скромно, без многочисленных гостей и аренды огромных помещений, в формате ужина в кругу друзей. Для этого мероприятия телеведущая выбрала соответствующий образ — длинное закрытое платье телесного цвета с черным геометричным рисунком.

В Instagram Собчак сделала репосты поздравлений многих своих знакомых, а также опубликовала трогательное видео, на котором ее единственный ребенок, сын Платон от первого брака с актером Максимом Виторганом читает ей праздничное стихотворение с цветком в руке.

«Я очень-очень счастливая!! Спасибо всем, кто к этому счастью причастен», — написала она рядом с роликом.

В день рождения Богомолов ;не только шутливо назвал супругу «прекрасным верблюдом», но и все же поздравил жену по-настоящему романтично, разместив у себя в Instagram ее фото в летящем платье и заметив, что солнце любит ее.