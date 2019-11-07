Новые скважины подарили жителям сел в Крыму воду хорошего качества

В двух районах Крыма, Черноморском и Первомайском, сегодня открыли две скважины для обеспечения водоснабжения населения. Церемония происходила в селах Правда и Новосельское. На церемонии присутствовал министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, который лично пробовал артезианскую воду из скважин и заявил о масштабной работе правительства республики для улучшения водоснабжения районов полуострова.

«Вода хорошего качества и соответствует всем требованиям СанПина. Минерализация в пределах нормы и вреда для экологии абсолютно нет. Поэтому это актуальное и важное мероприятие для села», — заявил Нараев в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам министра, старая скважина пришла в негодность, и было принято решение перейти на другой водоносный горизонт. При этом работы выполнены качественно и в установленные сроки.

Окончательно вся система водоснабжения будет заполнена водой к 15 декабря, но уже сегодня местные жители пробовали чистую артезианскую воду и поливали ей деревья, которые высадили рядом со скважиной.

Местный житель Роман Коньков рассказал, что в селе Правда до сегодняшнего дня были серьезные проблемы с питьевой водой, она была слишком соленая, что отражалось не только вкусовых ощущениях, но и на ресурсе бытовой техники.

«Раньше неделя или две, и чайник забивается накипью. А эта вода очень мягкая, на чайниках нет накипи. На ней совершенно другой вкус чая и кофе», — сообщил житель села.

Кроме того, ранее корреспонеднт ФАН спросил у зампреда комитета Госдумы по делам национальностей, бывшего вице-премьера Крыма Руслана Бальбека, смогут ли скважины полностью удовлетворить потребности жителей этих районов в воде, а также насколько этот этап важен в преодолении водной блокады.

«Могу сказать так: Крым перешел в мощную контратаку на водную блокаду полуострова, — отметил политик. — Конечно, еще предстоит серьезная работа по развитию сети водоснабжения Северного Крыма, но открытие двух скважин в Первомайском и Черноморском районах — это знаковое событие по обеспечению регионов полуострова чистой водой».

Депутат Госдумы резко ответил тем, кто не верит в скорое преодоление Крымом водной блокады со стороны Украины.

«Пусть визжат наши «оппоненты» о якобы недостаточности этих мер. Крым будет снабжен водой, — и это всем пример!» — подчеркнул Руслан Бальбек.

После распада СССР, когда Украина в течение 23 лет незаконно управляла Крымский полуостровом, Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, которая использовалась в том числе для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией в 1914 году Украина незаконно перекрыла подачу воды по каналу. Труднее всего пришлось аграриям Северного Крыма, где пришлось перейти на культивирование менее влагоемких культур. Частично проблема была решена после переброски в Северо-Крымский канал воды из реки Биюк-Карасу и бурения новых артезианских скважин, однако впереди еще много работы.

При этом водная блокада Крыма жестко ударила по самой Украине, в частности по Херсонской области, переживающей настоящую экологическую катастрофу, о чем рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.