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ФАН-ТВ

Петербургские поисковики захоронили останки летчика времен войны. ФАН-ТВ

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Торжественно-траурная церемония захоронения останков летчика, сержанта Александра Васильевича Илларионова прошла сегодня на Северном кладбище поселка Парголово.

Более двух лет продолжался поиск обломков самолета, сбитого немецкими истребителями в бою 1942 года под Ленинградом. В декабре 2018 года петербургский отряд специального поиска «Крылья Родины» обнаружил воронку от падения самолета в болотах близ поселка Малукса Кировского района Ленобласти.

Среди металла и грунта нашлись останки солдата и смертный медальон, по которому удалось установить имя бойца — им оказался Александр Васильевич Илларионов. Он родился в 1920 году в Ростове-на-Дону, закончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, служил в 159-ом истребительном авиационном полку. Погиб в марте 1942-го, в возрасте 22 лет.

Петербургские поисковики захоронили останки летчика времен войны. ФАН-ТВ

В кабине сбитого истребителя Р-40 «Томагавк», переданного СССР по ленд-лизу, поисковики обнаружили табельное оружие, самодельный медиатор, обрывок газеты с текстом песни «Петлицы голубые» и фотографию девушки с подписью «От Веры». К сожалению, родственников летчика найти не удалось — в архивах имеются слишком обрывочные данные.

О сложностях поисковых работ рассказал руководитель отряда специального поиска «Крылья Родины» Виктор Соболев.

Петербургские поисковики захоронили останки летчика времен войны. ФАН-ТВ

«Начинались поиски с того, что в журнале боевых действий 265-й дивизии мы нашли запись о том, что наши пехотинцы наблюдали воздушный бой над своими позициями, где был сбит самолет. Показалось, что самолет немецкий, но после того, как из 159-го истребительного полка приехала специальная бригада, то они подтвердили, что это их машина, и на ней погиб сержант Илларионов Александр Васильевич. Исходя из этих записей, нам стало интересно попробовать найти место падения. Были тяжелейшие 17 дней по углублению и попытке добраться до кабины. Каждые выходные мы выезжали, выставляли три насоса, выкачивали постоянно воду, стены торфяного болота укрепляли специальными щитами, и на 16-й день добрались до кабины», — рассказал Виктор Соболев.

Церемонию захоронения организовал Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», более 30 лет эффективно работающий в сфере молодежной политики.

На мероприятии также присутствовали представители администрации Выборгского района Петербурга, которые оказывают поисковикам необходимую помощь.

По словам первого заместителя главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Виктора Полунина, сегодняшнее мероприятие — это важное событие для всех нас, это дань памяти немеркнущей славе победителей Великой Отечественной войны.

Петербургские поисковики захоронили останки летчика времен войны. ФАН-ТВ

«Значение этого мероприятия оценить невозможно, потому что 74 года назад закончилась война, совсем скоро мы будем с вами отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Здесь лежат те люди, которые отдали свою жизнь, за того, чтобы мы с вами могли разговаривать, жить, трудиться», — сказал Виктор Полунин.

Напомним, что впервые масштабные поисковые работы в Ленинградской области были организованы в 1990 году на территории Невского пятачка.

Петербургские поисковики захоронили останки летчика времен войны. ФАН-ТВ

С 1990 года более 30 тысяч солдат было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленобласти, более 7 000 имен установлено. За 2019 год обнаружено 94 бойца, у 6 человек из них установлены имена и найдены родственники. Всего в Санкт-Петербурге за 2019 год захоронен 101 боец.

Спустя 77 лет война для Александра Васильевича Илларионова, наконец-то, закончилась.

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