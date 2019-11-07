Петербургские поисковики захоронили останки летчика времен войны. ФАН-ТВ

Торжественно-траурная церемония захоронения останков летчика, сержанта Александра Васильевича Илларионова прошла сегодня на Северном кладбище поселка Парголово.

Более двух лет продолжался поиск обломков самолета, сбитого немецкими истребителями в бою 1942 года под Ленинградом. В декабре 2018 года петербургский отряд специального поиска «Крылья Родины» обнаружил воронку от падения самолета в болотах близ поселка Малукса Кировского района Ленобласти.

Среди металла и грунта нашлись останки солдата и смертный медальон, по которому удалось установить имя бойца — им оказался Александр Васильевич Илларионов. Он родился в 1920 году в Ростове-на-Дону, закончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, служил в 159-ом истребительном авиационном полку. Погиб в марте 1942-го, в возрасте 22 лет.

В кабине сбитого истребителя Р-40 «Томагавк», переданного СССР по ленд-лизу, поисковики обнаружили табельное оружие, самодельный медиатор, обрывок газеты с текстом песни «Петлицы голубые» и фотографию девушки с подписью «От Веры». К сожалению, родственников летчика найти не удалось — в архивах имеются слишком обрывочные данные.

О сложностях поисковых работ рассказал руководитель отряда специального поиска «Крылья Родины» Виктор Соболев.

«Начинались поиски с того, что в журнале боевых действий 265-й дивизии мы нашли запись о том, что наши пехотинцы наблюдали воздушный бой над своими позициями, где был сбит самолет. Показалось, что самолет немецкий, но после того, как из 159-го истребительного полка приехала специальная бригада, то они подтвердили, что это их машина, и на ней погиб сержант Илларионов Александр Васильевич. Исходя из этих записей, нам стало интересно попробовать найти место падения. Были тяжелейшие 17 дней по углублению и попытке добраться до кабины. Каждые выходные мы выезжали, выставляли три насоса, выкачивали постоянно воду, стены торфяного болота укрепляли специальными щитами, и на 16-й день добрались до кабины», — рассказал Виктор Соболев.

Церемонию захоронения организовал Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», более 30 лет эффективно работающий в сфере молодежной политики.

На мероприятии также присутствовали представители администрации Выборгского района Петербурга, которые оказывают поисковикам необходимую помощь.

По словам первого заместителя главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Виктора Полунина, сегодняшнее мероприятие — это важное событие для всех нас, это дань памяти немеркнущей славе победителей Великой Отечественной войны.

«Значение этого мероприятия оценить невозможно, потому что 74 года назад закончилась война, совсем скоро мы будем с вами отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Здесь лежат те люди, которые отдали свою жизнь, за того, чтобы мы с вами могли разговаривать, жить, трудиться», — сказал Виктор Полунин.

Напомним, что впервые масштабные поисковые работы в Ленинградской области были организованы в 1990 году на территории Невского пятачка.

С 1990 года более 30 тысяч солдат было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленобласти, более 7 000 имен установлено. За 2019 год обнаружено 94 бойца, у 6 человек из них установлены имена и найдены родственники. Всего в Санкт-Петербурге за 2019 год захоронен 101 боец.

Спустя 77 лет война для Александра Васильевича Илларионова, наконец-то, закончилась.