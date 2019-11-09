Сирийская армия объявила о втором этапе операции на границе с Турцией

Дамаск, 9 ноября. Сирийская арабская армия (САА) объявила о начале второго этапа развертывания своих подразделений на границе с Турцией. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что подразделения правительственной армии Сирии выдвинулись из города Камышлы и направляясь на восток, по пути, протяженностью в 60 км. Они прошли через населенные пункты Кахтания и Джавадия, находящиеся неподалеку от блокпостов турецких военных. Жители местных деревень покинули свои дома, чтобы с радостью встретить сирийских военных, вошедших в регион.

Стоит отметить, что пограничники выполняют все необходимое для обеспечения безопасности всего сирийского государства.

Напомним, в конце прошлого месяца между лидерами России и Турции было подписано соглашение о взаимопонимании, которое предполагает беспрецедентные меры, позволяющие остановить военные действия на территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. Их главная цель — проконтролировать выход курдских радикалов с территории республики. С 1 ноября на границе началось совместное патрулирование.

Ранее сообщалось, что силы сирийской армии вошли в административные границы города Рас аль-Айн через въезд со стороны населённого пункта Тель-Тамр, расположенного на севере провинции Хасака, чтобы противостоять курдской агрессии и защитить жителей от нападений террористических организаций.

Армейские подразделения продолжают развертывание в северо-западной части провинции Хасака, накануне они вошли в пять деревень на дороге Тал-Тамр-Рас-Аль-Айн: Касимия, Рашидия, Даудия, Азизия и Дахра для укрепления сирийско-турецкой границы.

В данный момент сирийские военные следят за прогрессом и утверждают свои позиции до сирийско-турецкой границы.