Глава ветеранской организации обвинил «яблочника» Шлосберга в оскорблении чувств верующих

Псков, 7 ноября. Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг («Яблоко») может быть привлечен к ответственности за оскорбление чувств верующих. С подобной инициативой выступил глава псковского «Союза ветеранов кавказских войн» Игорь Иванов, который уже написал заявление в прокуратуру.

Поводом для обращения послужил пост Шлосберга в «Живом журнале», посвященный Дню народного единства. В нем депутат утверждает, что праздник был создан искусственно с целью консолидации общества. При этом парламентарий полагает, что авторы этой идеи неправильно поняли смысл народного ополчения Минина и Пожарского.

По мнению Иванова, пост Шлосберга в «неприличной форме» оскорбляет человеческое достоинство, а также проявляет неуважение к обществу, государству и органам власти.

Напомним, что отмечаемый 4 ноября праздник День народного единства был учрежден в 2005 году. Он приурочен к восстанию народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, которое привело к изгнанию из Москвы польских интервентов и завершению периода Смутного времени.

День народного единства пришел на смену советскому празднику День Великой Октябрьской революции, который до сих пор отмечается в Белоруссии и Приднестровье.

В июле 2013 года Госдума приняла поправки, которые ужесточают наказание за «оскорбление чувств верующих» и устанавливают уголовную ответственность. Закон рассматривает в качестве подсудных «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».