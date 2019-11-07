Ошалевшая от безнаказанности редакция Deutsche Welle посылает россиян на «три буквы»

Корректное и вежливое отношение властей России к Deutsche Welle (DW) породило у филиала немецкого СМИ в РФ чувство безнаказанности и легкой ошалелости. Сначала журналисты считали нормальным хамски вести себя по отношению к МИД РФ, теперь и вовсе посылают россиян на «три буквы».

Редакция DW в России вступила в конфликт с подписчиком своей группы в социальной сети «ВКонтакте» и внесла его в черный список. Причины до конца неизвестны, однако модераторы отметили, что бан выдан за нарушение правил сообщества. Решение об ограничении доступа сопровождалось эпатажной припиской:

«Наш паблик — кого хотим, того и баним. Если что-то не нравится — идите на 3 буквы. Точнее на 2 — на RT», — написали модераторы DW.

Переписка россиянина с представителями администрации группы DW была опубликована в политическом Telegram-канале «Выпускайте Кракена». Автор отметил, что в редакции немецкого издания совсем охамели и почувствовали вседозволенность, а на свободу слова им плевать.

«Честным СМИ» нужна только одна правда — своя. Остальных немцы посылают на три буквы и на RT», — написал владелец Telegram-канала.

Напомним, что приведенный случай с хамством DW — не единственный. Редакция немецкого СМИ попала в скандал во время освещения летних митингов и незаконных акций либерального крыла. Журналисты издания не только искажали информацию, манипулировали сознанием общественности, но и занимались подстрекательством, призывая людей выходить на улицы города. На поведение журналистов обратили внимание эксперты и политики. Их действия были квалифицированы как попытка вмешательства во внутренние дела РФ. В Госдуме создали спецкомиссию по иностранному вмешательству в российские выборы. Редакции DW предложили прийти на переговоры для обсуждения ситуации. Однако Deutsche Welle отказалось от каких-либо обсуждений в РФ и предложило депутатам Госдумы приехать в Берлин, сославшись на то, что офис в России не может вести переговоры с представителями политических институтов РФ.

На поведение DW обратил внимание МИД России, который после летнего инцидента не исключил возможность лишения западного СМИ аккредитации. 6 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что с сотрудниками немецкого издания была проведена встреча, в ходе которой они признали некорректность своих действий в рамках освещения летних несанкционированных акций. Лавров подчеркнул, что со стороны внешнеполитического ведомства России нет никакого стремления вводить ограничения в отношении западных СМИ, в том числе Deutsche Welle.

После появившихся в СМИ заявлений главы МИД, представитель DW Кристоф Джамплет в интервью «Открытым медиа» сообщил, что издание никаких ошибок не совершало, вины не признавало, а российская сторона все неправильно поняла. По его словам, во время беседы выражалось понимание сути претензий, но не более. Таким образом, отвергнув предложение мира, редакция хамски поступила по отношению к министерству иностранных дел России и нанесла оскорбление Лаврову своей фривольной трактовкой сути беседы.

Инцидент с хамством в адрес МИД и посыланием россиянина на «три буквы» вполне могут лечь в «копилку доводов» о лишении Deutsche Welle аккредитации в РФ.