Эксперт заявил, что армия Сирии имеет право провести операцию против военных США

Москва, 7 ноября. США используют вооруженные формирования курдов в Сирии, чтобы продолжить воровство природных ресурсов, которые принадлежат сирийскому народу. Об этом заявил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что добыча нефти в подконтрольных американским военным районах Сирии осуществляется местными властями. При этом порядка 90% сирийских нефтяных месторождений находятся на восточном берегу Евфрата, который в настоящее время контролируется американскими военными и курдскими террористами.

Хатылев выразил уверенность, что вопрос незаконного присутствия американских войск в Сирии необходимо решать дипломатическим путем, однако при необходимости возможен силовой метод решения данной проблемы.

«Время бесплатного воровства сирийской нефти закончилось! Нужно сделать так, чтобы их действия считались провокацией и нарушением договоренностей, которые будут серьезно решаться вплоть до применения оружия с стороны сирийских вооруженных сил», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Москва должна объяснить американской стороне негативные последствия незаконных действий Вашингтона в Сирии, которые могут обернуться новым витком вооруженного противостояния с участием американских военных, передает «ПолитЭксперт».

«Россия должна через все свои институты объяснять американцам, что так продолжаться не может и сирийские вооруженные силы в любом случае имеют право спланировать операцию и провести ее. Поэтому нужно садиться за стол переговоров и договариваться», — добавил Хатылев.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом Эспер подчеркнул, что Вашингтон готов применить свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о незаконной добыче нефти в Сирии американской стороной. При этом прибыль от незаконной добычи и продажи сирийской нефти идет на поддержку курдских террористов в Сирии, которые ранее захватили нефтяные месторождения на восточном берегу реки Евфрат по договоренности с боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Стоит отметить, что в свое время сирийские власти вложили большие средства в разработку нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Однако теперь Вашингтон и курдские террористы воруют сирийскую нефть, нарушая международное право. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.