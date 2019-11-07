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Эксперты объяснили разницу между депрессией и осенней хандрой

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Эксперты объяснили разницу между депрессией и осенней хандрой

Москва, 7 ноября. Психологи рассказали, в чем заключается разница между осенней хандрой и депрессией. Специалисты считают, что смена сезонов — это еще не повод обращаться к врачу.

Упадок сил в сезон простудных заболеваний часто принимают за депрессию. Многие люди в сезон дождей испытывают грусть. Но осенняя хандра — явление непродолжительное, она закончится с наступлением зимы.

При этом ученые считают, что затянувшаяся хандра может перерасти в депрессию. Психологи рекомендуют осенью заниматься любимыми делами, пишет Planet Today.

Если вы ходите в любимый ресторан, встречаетесь с друзьями, выбираете компанию, которая вас не раздражает, у вас будет меньше поводов для грусти. Частые прогулки на свежем воздухе улучшают обменные процессы в организме.

Приток кислорода к мозгу способствует интеллектуальной активности. Очень важно следить за своим рационом и спать достаточное количество времени.

Осенью рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Женщинам нужно отдыхать на час больше, чем мужчинам. Если вы захотите на выходных поспать подольше, не лишайте себя такого удовольствия.

А еще осенью можно ходить в спортзал, изучать иностранные языки и посещать музеи. Хандра отступит, если вы научитесь понимать себя.

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