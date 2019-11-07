В Киеве признали, что национальному ВПК осталось жить всего пару лет

В Киеве ведущие военные эксперты встретились со СМИ, чтобы рассказать о печальном состоянии национального оборонного комплекса. Президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов заявил, что «военно-промышленному комплексу страны осталось жить всего пару лет», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На Украине мощный резонанс получила история с посещением президентом Владимиром Зеленским танкового завода имени Малышева в Харькове. В ходе визита глава украинского государства узнал, например, что за последний год огромный оборонный завод — в лучшие годы выпускавший по 900 танков — изготовил всего одну боевую машину. Зарплата многих сотрудников предприятия на сегодняшний день составляет копеечные 3,5 тысячи гривен (около 12 тысяч рублей). Реакция Зеленского на это была предсказуемой.

«Я в шоке», — признался президент.

По следам этого визита Кодачигов дал пресс-конференцию, на которой описал печальные перспективы украинского оборонного комплекса.

«Наша «оборонка» с одной стороны — лежит в руинах, с другой — она все еще способна производить продукции на сумму от 3 до 10 миллиардов долларов в год. Но реально наш ВПК производит вооружения и техники всего на 500 миллионов долларов в год, — сообщил военный эксперт. — Главная проблема в том, что остальные мощности украинского ВПК абсолютно не востребованы. Из более чем 350 предприятий нашей «оборонки» более 100 сегодня стоят в запустении и просто разворовываются «на металл». Еще более 200 заводов выживают из последних сил. Например, мое предприятие по выпуску беспилотников может выпускать продукцию на 65 миллионов долларов в год. А реально выпускает ее лишь на 7 миллионов гривен».

Кодачигов отметил, что некогда успешный постсоветский ВПК Украины на данный момент практически перестал работать на экспорт, обеспечивая лишь потребности самой страны (которые не растут).

«Сегодня в стране нет структуры, которая бы продвигала украинскую продукцию «оборонки» в других странах. А те структуры, которые формально обязаны этим заниматься, крайне коррумпированы и в основном занимаются «состриганием» денег с отечественных производителей, — констатировал Кодачигов. — При этом у нас все еще есть потенциал развития. Да, Украина уже не может конкурировать ни с Россией, ни вообще с первой десяткой мировых производителей вооружений. Но в мире все еще есть немало стран, боевой потенциал которых состоит из советского оружия. Именно они могли бы стать партнерами Украины».

В качестве примера президент Ассоциации привел Индию, обладающую тысячами единиц советских танков, САУ и ЗРК.

«Эта ниша, которую потенциально могла бы занять Украина. С Китаем у Дели есть территориальные проблемы. Поэтому мы для индийцев — идеальный партнер. Но никто не отстаивает наши интересы в Индии и не предлагает им нашу продукцию. Мы имеем и другой бонус: сегодня США серьезно блокируют поставки российской военной техники в постсоветские страны. Мы могли бы заменить им Россию в этой роли. Но никто в украинской власти сегодня не работает в этом направлении», — посетовал он.

Украинский оружейник назвал три основные проблемы Украины в сфере ВПК.

«Первая и главная — это отсутствие рынков сбыта вооружений и техники. После потери России в качестве партнера Украина понесла миллиардные убытки, и новых рынков у страны пока так и не появилось, — признал Кодачигов. – Вторая проблема — это полное непонимание, царящее между украинскими производителями и заказчиками вооружений. Третья — отсутствие единого реестра производителей, а также единой базы продукции и комплектующих. Сегодня в стране никто не понимает, какой завод что производит и куда это можно продавать. В нашем ВПК царит полный хаос».

Он также сообщил об «узколобости» экономистов в правительстве, которые почему-то делают ставку на экспорт сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

«Тонна пшеницы сегодня стоит на мировом рынке около 120 долларов. А тонна «умного металла» в виде современного танка стоит уже 120 тысяч долларов! Это огромные доходы для государства и огромные налоги в бюджет, но никто в нынешнем правительстве этого не понимает», — развел руками военный эксперт.

Также Кодачигов сообщил, что все последние 20 лет власти Украины неуклонно разрушали собственный ВПК. По его словам, «президенты Кучма и Янукович предпочитали распродавать остатки советского наследия, Ющенко в основном занимался пчелами, а Порошенко стремился воровать и организовывать схемы при поставках вооружений на фронт».

«Хотелось бы верить, что после визита в Харьков и совещания по «оборонке» Зеленский и его команда предпримут хоть что-то конструктивное», — заявил военный эксперт. – Например, Верховной раде нужно принять целый пакет законов, которые бы навели порядок в сфере ВПК, регламентировали частно-государственное партнерство, гарантировали инвесторам защиту их вкладов и многое другое. Взять на себя этот этап начала реформирования должно специальное министерство оборонной промышленности, создание которого остро необходимо Украине».

Военный эксперт констатировал: на Украине нужна срочная финансовая ревизия и инвентаризация госпредприятий ОПК. Затем необходима их классификация на «стратегические», «необходимые» и «откровенный хлам», на содержание которого до сих пор тратятся миллиарды гривен.

«После классификации все оборонные предприятия Украины должны быть выставлены на приватизацию по трем базовым критериям. Стратегические — с контрольным пакетом государства, необходимые — с блокирующим пакетом, а хлам — с полной приватизацией», — считает Кодачигов.

При этом украинский оборонщик отметил, что в потенциальной войне с Россией у Украины «есть только два варианта ее окончания — капитуляция и победа».

«Третьего варианта не дано. При этом армия РФ превосходит нашу практически в 10 раз по численности и по техническому оснащению. Поэтому «лобовое столкновение» ничем хорошим для ВСУ не закончится. Наша маленькая «совковая» армия не имеет даже теоретических шансов победить россиян, — признал украинский аналитик. — Единственный вариант, дающий нам шанс на победу — технологическое превосходство. Его можно обеспечить, получив в свое распоряжение кардинально новые виды оружия, отвечающие главным условиям современного боя: минимальное время обнаружения — максимальная скорость поражения».

Завершая выступление, Кодачигов грустно констатировал: реализация всех рекомендуемых им мер должна была начаться как минимум пять-шесть лет назад.