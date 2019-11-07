«Знак» и Навальный пытались втянуть «Известия» в грязное дело педофила Светова

Москва, 7 ноября. «Знак» опубликовал фейк о том, что заявление издания «Известия» стало причиной для возбуждения уголовного дела против члена незарегистрированной «Либертарианской партии России» (ЛПР) Михаила Светова. Вброс СМИ впоследствии опроверг сам адвокат сторонника одиозного блогера Алексея Навального Михаил Бирюков.

В отношении Светова возбуждено уголовное дело о педофилии по статье 135 УК РФ. Об отношениях сторонника Навального с несовершеннолетней сам Светов заявил еще восемь лет назад в социальных сетях. Накануне правоохранители провели у него обыски и вызвали на допрос.

Антироссийское, согласно Классификатору СМИ, издание «Знак» дезинформировало читателей, заявив, что уголовное дело против либертарианца завели якобы из-за заявления представителей «Известий». Об этом, как указали в своем фейке журналисты, будто бы заявил адвокат Светова.

Однако впоследствии выяснилось, что издание оклеветали почем зря. Сам юрист заявил, что его слова исказили. Он сослался на полученное им постановление о назначении Светову урологической экспертизы. В документе указывалось, что «Известия» выявили пользователя Instagram, который разместил данные о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

«Центр «Известия» выявил пользователя, не обязательно Светова, который разместил фото. Нельзя говорить, что журналист «Известий» написал заявление, таких сведений в деле мы не видели», — объяснил Бирюков.

Примечательно, что вброс «Знака» тут же подхватили другие СМИ, а также Навальный и его правая рука Леонид Волков. В микроблоге Twitter они выразили свое возмущение «поступком» «Известий», даже не удосужившись разобраться, что произошло на самом деле.

Напомним, что в России с марта этого года действует закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение. Утверждены также и штрафы в размере до 1,5 миллиона рублей. К примеру, за публикацию СМИ фейковых новостей.

Instagram-аккаунт Светова внесли летом в реестр запрещенной в РФ информации из-за соответствующего контента. В социальной сети либертарианец размещал фотографии полуобнаженных несовершеннолетних девочек.

Кроме того, Светов за участие в незаконных митингах, организованных протеже Навального в Москве этим летом, получил 30 суток административного ареста.