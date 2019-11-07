«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из самой гущи протестов в Бейруте.

Сразу поясню, демонстрации в Ливане я назвал «Революцией кальянов», потому что этих приборов для курения на площадях так же много, как и самих революционеров. Курят все, везде и много. У революции в этой ближневосточной стране запах двойного яблока.

«Хезболла» не против демонстрантов

Лидер шиитской «Партии Аллаха» (так с арабского переводится название организации «Хезболла») Хасан Насралла не раз выступал с заявлениями, в которых подчеркивал право народа на протест.

Однако то, во что вылился этот протест в последние дни, не может не беспокоить как «Хезболлу», так и другие крупные политические движения. Ведь основное требование «революционеров» — передача власти молодым автократам, не связанным с действующими политическими силами. Имена кандидатов, правда, никому неизвестны. Как и их программа по выводу Ливана из политического и экономического кризиса.

«Против нас ведут войну»

Дрожащим голосом говорит заместитель главы по связям с общественностью и СМИ «Хезболлы» Рана аль-Сахели — молодая активистка из религиозной семьи. Двое ее близких родственников недавно погибли в Сирии, защищая святые для шиитов места от боевиков.

Мы встретились с Раной в их офисе в самом центре района Дахия на юге столицы. Напомню, в стране проживают представители разных религий и течений. Шииты — самая крупная община наряду с мусульманами-суннитами и христианами-маронитами. И Дахия — это шиитская территория. Эти места резко отличаются от остального Бейрута повышенной религиозностью — повсюду портреты духовных лидеров, коранические мотивы в настенных граффити и гораздо больше женщин в хиджабах.

«Нас не просто хотят выкинуть из политики — нас хотят вышвырнуть из жизни ливанского общества. А ведь мы его неотъемлемая часть», — продолжает аль-Сахели.

— Многие считают, что вы ближе к Ирану, чем к Ливану...

— Это глупости. Мы живем в своей стране и защищаем ее, как делали наши родители. Иран нам сильно помогает. И мы этого не скрываем. Мы — одна команда и солидарны друг с другом практически во всем. Но мы играем на равных.

— А как же иранские деньги? Многим ливанцам не нравится, что вы их получаете.

— Как будто бы эти деньги снимают с их банковских счетов, — смеется Рана. — Ну да, Тегеран помогает нам финансово, но ведь мы все это тратим в Ливане. Мы не храним средства за границей (так и есть. И причина не столько в патриотичности руководителей «Хезболлы», сколько в репутации организации в мире. — Прим. ФАН).

Я вам больше скажу — шииты Ливана с иранскими деньгами спасают ливанский рынок. Мы стабилизировали валюту. Мы больше всех тратим, если хотите.

— Это как?

— Приведу маленький пример. Христиане на завтрак кладут один кусочек плавленного сыра на тост. А я, собирая своих детей в школу, кладу им по сэндвичу, в каждом из которых по три куска сыра. И того шесть сырных долек. Вот и нет пачки. И так практически во всем. Именно благодаря нам торговля в стране не останавливается ни на день.

Я бы хотела подчеркнуть, что «Хезболла» — самодостаточная организация. У нас есть деньги и есть возможности. Надавить на нас невозможно. Чего не скажешь о других ливанцах. Недавно США ввели санкции в отношении банка Jamal Trust Bank. Но мы практически не держим накопления в банках. Только наличные. В том числе и наличные из Ирана.

Так что происходящее сейчас в стране бьет исключительно по обыкновенным людям, а не по нам. И те, кто этим заправляет, преследуют одну цель — натравить на нас наших же соотечественников.

— А кто всем заправляет?

— США, разумеется. Сегодня у них появилась возможность навредить нам. И они ее используют.

— И как, успешно?

— А вы что, сами не видите? Посмотрите на протестующих, оскорбляющих «Хезболлу» и ее лидера. Посмотрите на то, как хорошо они оснащены. У них есть все необходимое. На это тратятся большие деньги. Среди этих молодых людей немало шиитов-коммунистов. Все это активно поддерживается саудовскими и эмиратскими СМИ.

К тому же, в действиях демонстрантов все меньше логики. Например, после того, как ушел в отставку премьер-министр Саад Харири, его сторонники — те, кто требовал власти автократов и отставки коррупционеров, — вышли с новым требованием — вернуть Харири. Получается, протест против протеста?

— Можно сказать, что рейтинг «Хезболлы» сегодня упал?

— Я бы так не сказала. Конечно, неприятные инциденты случаются. Но не забывайте, мы олицетворяем движение сопротивления. А это красная линия для любого ливанца, через которую он не переступит. Как бы ни относился к нынешней власти.

— Как думаете, каким будет новое правительство?

— Этого не знает никто. До сих пор ведутся консультации по этому поводу. Но что касается правительства технократов, то вряд ли это случится. Этого очень хотят американцы. И отставка премьер-министра Харири была связана именно с давлением США, а не улицы. Но мы против такого сценария. И сделаем все, чтобы не допустить хаоса в Ливане.

А тем временем

Хаос все ближе подбирается к ливанскому порогу. Не знаю, Штаты ли вынудили Харири уйти или он сам принял такое решение, но лодка раскачивается. Точнее ее раскачивают. Иностранные инвестиции потихоньку выходят из Ливана. Капиталам нужна стабильность и уверенность в том, что завтра в стране не начнется гражданская война. А еще капиталы — это отличный способ надавить на власть. Так в начале ноября Штаты приостановили выделение Бейруту 105 миллионов долларов в качестве военной помощи. Контракт предусматривал в том числе поставку приборов ночного видения и оружие для погранслужб.

Очевидно, что действия Вашингтона направлены на выдавливание «Хезболлы», признанной в США террористической организацией. Больше у Штатов проблем в Ливане нет. К слову, администрация Дональда Трампа с мая этого года запрашивала одобрение военной помощи ливанской власти, подчеркивая, что это важный партнер на Ближнем Востоке. Единственное, что не устраивало американцев, — это растущая роль в политике страны шиитской партии.

Теперь главное, чтобы не произошло эффекта домино, и из Ливана не побежали саудовские и эмиратские деньги (это вполне возможно). А за ними и китайские, и европейские.