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«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

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Эксперты:

«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из самой гущи протестов в Бейруте.

Сразу поясню, демонстрации в Ливане я назвал «Революцией кальянов», потому что этих приборов для курения на площадях так же много, как и самих революционеров. Курят все, везде и много. У революции в этой ближневосточной стране запах двойного яблока.

«Хезболла» не против демонстрантов

Лидер шиитской «Партии Аллаха» (так с арабского переводится название организации «Хезболла») Хасан Насралла не раз выступал с заявлениями, в которых подчеркивал право народа на протест.

«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

Однако то, во что вылился этот протест в последние дни, не может не беспокоить как «Хезболлу», так и другие крупные политические движения. Ведь основное требование «революционеров» — передача власти молодым автократам, не связанным с действующими политическими силами. Имена кандидатов, правда, никому неизвестны. Как и их программа по выводу Ливана из политического и экономического кризиса.

«Против нас ведут войну»

Дрожащим голосом говорит заместитель главы по связям с общественностью и СМИ «Хезболлы» Рана аль-Сахели — молодая активистка из религиозной семьи. Двое ее близких родственников недавно погибли в Сирии, защищая святые для шиитов места от боевиков.

«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

Мы встретились с Раной в их офисе в самом центре района Дахия на юге столицы. Напомню, в стране проживают представители разных религий и течений. Шииты — самая крупная община наряду с мусульманами-суннитами и христианами-маронитами. И Дахия — это шиитская территория. Эти места резко отличаются от остального Бейрута повышенной религиозностью — повсюду портреты духовных лидеров, коранические мотивы в настенных граффити и гораздо больше женщин в хиджабах.

«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

«Нас не просто хотят выкинуть из политики — нас хотят вышвырнуть из жизни ливанского общества. А ведь мы его неотъемлемая часть», — продолжает аль-Сахели.

— Многие считают, что вы ближе к Ирану, чем к Ливану...

Это глупости. Мы живем в своей стране и защищаем ее, как делали наши родители. Иран нам сильно помогает. И мы этого не скрываем. Мы — одна команда и солидарны друг с другом практически во всем. Но мы играем на равных.

«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

— А как же иранские деньги? Многим ливанцам не нравится, что вы их получаете.

Как будто бы эти деньги снимают с их банковских счетов, — смеется Рана. — Ну да, Тегеран помогает нам финансово, но ведь мы все это тратим в Ливане. Мы не храним средства за границей (так и есть. И причина не столько в патриотичности руководителей «Хезболлы», сколько в репутации организации в мире. — Прим. ФАН).

Я вам больше скажу — шииты Ливана с иранскими деньгами спасают ливанский рынок. Мы стабилизировали валюту. Мы больше всех тратим, если хотите.

«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

— Это как?

—  Приведу маленький пример. Христиане на завтрак кладут один кусочек плавленного сыра на тост. А я, собирая своих детей в школу, кладу им по сэндвичу, в каждом из которых по три куска сыра. И того шесть сырных долек. Вот и нет пачки. И так практически во всем. Именно благодаря нам торговля в стране не останавливается ни на день.

Я бы хотела подчеркнуть, что «Хезболла» — самодостаточная организация. У нас есть деньги и есть возможности. Надавить на нас невозможно. Чего не скажешь о других ливанцах. Недавно США ввели санкции в отношении банка Jamal Trust Bank. Но мы практически не держим накопления в банках. Только наличные. В том числе и наличные из Ирана.

Так что происходящее сейчас в стране бьет исключительно по обыкновенным людям, а не по нам. И те, кто этим заправляет, преследуют одну цель — натравить на нас наших же соотечественников.

— А кто всем заправляет?

США, разумеется. Сегодня у них появилась возможность навредить нам. И они ее используют.

— И как, успешно?

А вы что, сами не видите? Посмотрите на протестующих, оскорбляющих «Хезболлу» и ее лидера. Посмотрите на то, как хорошо они оснащены. У них есть все необходимое. На это тратятся большие деньги. Среди этих молодых людей немало шиитов-коммунистов. Все это активно поддерживается саудовскими и эмиратскими СМИ.

К тому же, в действиях демонстрантов все меньше логики. Например, после того, как ушел в отставку премьер-министр Саад Харири, его сторонники — те, кто требовал власти автократов и отставки коррупционеров, — вышли с новым требованием — вернуть Харири. Получается, протест против протеста?

— Можно сказать, что рейтинг «Хезболлы» сегодня упал?

Я бы так не сказала. Конечно, неприятные инциденты случаются. Но не забывайте, мы олицетворяем движение сопротивления. А это красная линия для любого ливанца, через которую он не переступит. Как бы ни относился к нынешней власти.

«Революция кальянов»: взгляд на происходящее в Ливане со стороны «Хезболлы»

— Как думаете, каким будет новое правительство?

Этого не знает никто. До сих пор ведутся консультации по этому поводу. Но что касается правительства технократов, то вряд ли это случится. Этого очень хотят американцы. И отставка премьер-министра Харири была связана именно с давлением США, а не улицы. Но мы против такого сценария. И сделаем все, чтобы не допустить хаоса в Ливане.

А тем временем

Хаос все ближе подбирается к ливанскому порогу. Не знаю, Штаты ли вынудили Харири уйти или он сам принял такое решение, но лодка раскачивается. Точнее ее раскачивают. Иностранные инвестиции потихоньку выходят из Ливана. Капиталам нужна стабильность и уверенность в том, что завтра в стране не начнется гражданская война. А еще капиталы — это отличный способ надавить на власть. Так в начале ноября Штаты приостановили выделение Бейруту 105 миллионов долларов в качестве военной помощи. Контракт предусматривал в том числе поставку приборов ночного видения и оружие для погранслужб.

Очевидно, что действия Вашингтона направлены на выдавливание «Хезболлы», признанной в США террористической организацией. Больше у Штатов проблем в Ливане нет. К слову, администрация Дональда Трампа с мая этого года запрашивала одобрение военной помощи ливанской власти, подчеркивая, что это важный партнер на Ближнем Востоке. Единственное, что не устраивало американцев, — это растущая роль в политике страны шиитской партии.

Теперь главное, чтобы не произошло эффекта домино, и из Ливана не побежали саудовские и эмиратские деньги (это вполне возможно). А за ними и китайские, и европейские.

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