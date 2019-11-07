Политолог объяснил, почему Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

Москва, 7 ноября. Политолог Евгений Бень не исключает, что Израиль действительно мог потерять противоракету «Праща Давида» в Сирии. Так он прокомментировал статью израильского издания Haaretz о том, что ракета была потеряна из-за технического сбоя, после чего сирийские военные передали ее российским коллегам.

По словам Беня, в общественном сознании принято преувеличивать боеспособность израильской армии — отмечать ее пунктуальность и аккуратность. Однако на деле ей, как и всем, свойственны ошибки, совершаемые по недосмотру.

«Это вполне в духе этого государства и в духе организации, включая работу ЦАХАЛ. Удары производились не раз. Во всем некоторое головотяпство Израилю присуще, причем в разных проявлениях жизни», — пояснил эксперт изданию «Политика сегодня».

Напомним, что ранее Haaretz сообщил о пропаже противоракеты «Праща Давида» в Сирии. Источники издания полагают, что она была передана России для изучения. Примечательно, что израильская армия использует «Пращу» для перехвата выпущенных из Сирии ракет комплекса «Точка».

Противоракета была создана израильской компанией Rafael и американской Raytheon. Она способна перехватывать баллистические ракеты малой дальности и неуправляемые ракеты большого калибра. Сегодня «Праща» стоит на вооружении системы ПРО еврейского государства «Железный купол».

Сообщается, что Израиль и США обратились к РФ с просьбой вернуть потерянную ракету, но Москва якобы не ответила на этот призыв. Официальные ведомства трех стран не подтверждают эту информацию.