Украина пригрозила засудить Германию из-за строительства «Северного потока — 2»

Киев, 7 ноября. Киев подаст в суд на Германию, если власти ФРГ выведут «Северный поток — 2» из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Судебные иски к Германии могут инициировать Европейская комиссия, Польша, Украина и многие другие», — перечислил он.

Качка считает, что в вопросе о запуске «Северного потока — 2» Германия ведет себя «совсем не в том направлении, которое закладывала ЕК». Иными словами, как подчеркнул он, просто занимается «определенным саботажем». При этом замминистра указал на то, что у ЕК «достаточно четкая позиция, каким образом должен быть внедрен российский проект».

Таким образом, по его мнению, Берлин добьется только судебных тяжб, которые в итоге заблокируют «Северный поток — 2», и он будет в ситуации «тотальной неуверенности».

В частности, он напомнил, что Германия недавно решила увеличить долю транспортировки российского газа в трубопроводе Opal, но не учла при этом общеевропейских интересов. В итоге решение было отменено в судебном порядке.

«По большому счету, все понимают, что «битва» за Nord Stream 2 — это «битва» за старую модель газового рынка, которая все равно умирает, и это очевидно для всех», — цитирует Качка агентство «Укринформ».

Однако все эти кризисные явления, по мнению чиновника, сыграли на руку Украине: страна намного модернизируется и становится привлекательнее для европейского газового рынка. При этом, как добавил он, Россия остается «определенным динозавром, который болезненно умирает». Напомним, новый закон, защищающий российский газопровод от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС, был разработан немецкой правящей коалицией.

Вместе с российским «Газпромом» над проектом работают европейские компании Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Киев выступает против «Северного потока — 2», боясь потерять транзит газа через свою территорию. Кроме того, палки в колеса проекта пытаются вставлять США, Польша и Прибалтика. Они не устают пугать Европу «зависимостью от российского газа». При том, что власти РФ всегда заявляли, что проект является чисто экономическим, а не политическим, пишет «Газета.ру».