Друзья Началовой рассказали, как певица искала помощи у Малышевой, гадалок и бога

Москва, 7 ноября. Скоропостижно умершая певица Юлия Началова была уверена, что страшные недуги поразили ее из-за порчи. Чтобы избежать смерти она обращалась за помощью к Елене Малышевой и молилась всевышнему, рассказали друзья артистки.

По их словам, буквально рассыпаться на глазах Началова за два года до своей смерти. Медики были не в силах ей помочь. Результаты анализов приводили врачей в ужас, они не понимали, как Юлия вообще держится на ногах. Однажды певица посетила передачу Елены Малышевой. Та стала активно помогать певице, советовала, к каким специалистам следует обратиться за помощью.

Почти каждые шесть месяцев Юлия ложилась в клиники, где ей делали разные капельница. После этого ей ненадолго становилось лучше. За полгода до кончины Началова в отчаяние обратилась к гадалке. Та заявила, что все дело в порче: якобы одна из подруг звезды сильно завидует ее славе. Друзья пытались убедить ее в том, что это неправда, что у завистницы и так все все есть.

«Но Юлька сильно изменилась перед смертью, она никого не слушала! Она была уверена: все неприятности, которые произошли с ней, из-за действия магии», — рассказал один из приятелей Началовой в комментарии изданию «Собеседник».

Он вспомнил, как перед кончиной артистка ездила в Израиль, где просила о помощи всевышнего. Но ничто не помогло. О смерти звезды стало известно 16 марта минувшего года. В середине сентября режиссер Андрей Загорский анонсировал съемки биографического фильма о Юлии. По его словам, фильм будет «концентрированный, напряженный». Название у ленты уже есть. Оно звучит как одноименная знаковая песня Началовой «Буду рядом», пишет НСН.