Сябитова предположила, что Харламов и Асмус могли расстаться из-за борща

Москва, 7 ноября. Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что откровенная постельная сцена вряд ли повлияла на отношения шоумена Гарика Харламова и его супруги актрисы Кристины Асмус. По словам телесвахи, если в отношениях звездной пары и возникли проблемы, то только потому, что Харламов захотел «борща и обычную женщину».

Еще летом поклонники заподозрили, что Асмус и Харламов разошлись, поскольку актриса путешествовала вдвоем с дочкой и сняла обручальное кольцо. Слухи стали распространяться с новой силой после выхода на экраны художественного фильма «Текст», в котором Асмус снялась в постельной сцене с Иваном Янковским. При этом Харламов довольно спокойно отнесся к откровенным съемкам с участием жены, заявив, что фильм далеко не об этом, пишет «Ридус».

Сябитова не думает, что супруги действительно расстались, а если это и произошло, то совсем не из-за роли в «Тексте».

«Знаете, как мы в программе часто говорим? Среди учительниц русского языка изменщиц не меньше, чем среди актрис. Я склонна верить, что Гарик правильно смотрит на эту ситуацию, так как он женился на актрисе и сам работает в этой же сфере», — отметила телеведущая.

По словам Сябитовой, она скорее поверит в то, что Асмус плохо готовит, чем в ревность со стороны резидента Comedy Club.

«Ну, надоело ему, захотелось домашней пищи, уюта и комфорта, а актрисам это не дано. Вы поймите, что для обычного мужчины голая фотография жены — уже причина для раздора, а мы, актеры, другие. Другой замес, другие люди», — рассказала телесваха порталу Teleprogramma.pro.

Ранее Асмус пожаловалась, что после выхода кинокартины «Текст» пользователи Сети развернули в отношении нее настоящую травлю, сообщает телеканал «360». Например, в Интернете посоветовали Харламову подать на развод из-за постельной сцены, а также предложили лишить актрису родительских прав, пишет «ФедералПресс».