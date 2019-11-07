Присутствие военной полиции РФ дает сирийцам ощущение безопасности, заявил эксперт

Москва, 7 ноября. Совместное российско-турецкое патрулирование территории в сирийском городе Кобани дает местным жителям чувство защиты и гарантию от новых нападений курдов, поэтому они спокойно возвращаются к своим бытовым делам. Такое мнение выразил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

Ранее стало известно, что в приграничном Кобани (Айн-аль-Араб), который долгое время был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии, развернулась уличная торговля. Это произошло через полторы недели после ухода курдских боевиков и начала патрулирования подразделениями российской военной полиции.

«Курдские боевики были заинтересованы расширением своей, курдской торговли, а потому арабское население, живущее на этих же территориях, оказалось в дискриминированном положении. Арабы оказались в таком положении, что им приходилось выходить на митинги против различных притеснений, но эти митинги жестоко подавлялись», — объяснил Рожин «Слову и Делу».

Из-за всеобщей дискриминации, которая проводилась вдобавок к непосредственному давлению на торговлю, местные жители были вынуждены закрывать свой бизнес и дожидаться улучшения ситуации, или пытаться вести дела в других регионах, считает эксперт.

Теперь, уверен Рожин, они увидели перемены к лучшему. Патрулирование территорий, проводимое Россией и Турцией, позволило сирийцам почувствовать защищенность и подарило долгожданное чувство уверенности, которое и позволило вернуться к бытовым делам.

Эксперт отмечает: можно предположить, что для курдов управление захваченными территориями вовсе не представляло большого интереса, ведь деньги они получали от США и контрабанды сирийской нефти. Однако это верно лишь отчасти, полагает он.

Внутри «Демократических сил Сирии» (SDF) не было единства. Одна часть боевиков находилась «на подкорме у США» и получала деньги и маржу от добычи нефти, а другая пыталась управлять смешанными территориями, на которых, к слову, не было доминирования курдского населения, а в большинстве преобладали арабы, объясняет специалист.

«Там даже создавались военные советы, в которые входили не только курды, но и арабы. Это была такая попытка интегрировать арабские территории в курдский проект, которая провалилась из-за внутрикурдских разногласий», — заметил эксперт.

Рожин уверен, что среди курдских боевиков есть группы, которые более и менее ориентированы на США, и работать нужно с теми из них, кто более трезво оценивает сложившуюся ситуацию и готов на конструктивный диалог. С теми боевиками, которые по-прежнему пытаются реализовать американские проекты, нужно разговаривать другим, недипломатическим языком.

Напомним, военная полиция России совместно с военными подразделениями Турции проводит патрулирование территории севера Сирийской Арабской Республики в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе.

Маршрут следования колонны ежедневно меняется, поскольку важно, чтобы под контроль попадала каждая улица северной части государства. Неизменным в процессе патрулирования остается расстояние, которое проходят военные — 160 км.