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МИД РФ решительно осудил совершенный экстремистами теракт в Буркина-Фасо

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МИД РФ решительно осудил совершенный экстремистами теракт в Буркина-Фасо

Москва, 7 ноября. Российская сторона решительно осуждает далеко не первый террористический акт, совершенный экстремистами на территории Буркина-Фасо. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«Решительно осуждаем этот далеко не первый террористический акт, совершенный экстремистскими силами на территории Буркина-Фасо», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве выразили уверенность, что правоохранительные органы примут все необходимые меры, чтобы организаторы и исполнители были идентифицированы и понесли заслуженное наказание. В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в прошедшую среду в районе населенного пункта Бунгу на востоке Буркина-Фасо группа экстремистов напала на конвой, сопровождавший местных рабочих горнодобывающего предприятия SEMAFO. Согласно предварительной информации, жертвами атаки стали 37 человек, свыше 60 получили различные ранения. На данном этапе правоохранительные органы африканской страны ведут поиск злоумышленников, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Источник: Пресс-служба МИД России
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