Малахов сделал откровенное признание об отношениях с Пугачевой и Галкиным

Москва, 7 ноября. Известный российский телеведущий Андрей Малахов, выступая в шоу «Осторожно, Собчак!», сделал откровенное признание об отношениях с Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным. Журналист признался, что против своей воли поссорился со звездной парой.

Чета начала высказывать ему претензии из-за публикации в журнале «СтарХит», редактором которого он является. Речь в материале шла о кипрском доме, который якобы строит королева российской эстрады, чтобы перебраться на субтропический остров, передает KP.ru.

Малахов пытался объяснить певице, что он не может контролировать все журналистские публикации, однако Примадонна накричала на своего собеседника по телефону и бросила трубку, передает телеканал 360.

«Был звонок от нее, и практически через ее крик в мой адрес: «Что происходит? Хватит уже писать!». Я даже не успел ничего ей объяснить, потому что она бросила трубку», — вспоминает телеведущий.

Журналист признался, что пытался помириться с артисткой, позвонив ей на Прощеное воскресенье, однако та не стала отвечать на звонок.

Как отмечает «Утро.ру», супруг Пугачевой Максим Галкин тоже не остался в стороне и опубликовал серию постов в социальных сетях, в которых раскритиковал «главного телесплетника страны».

Отметим, что, несмотря на звездный статус, Пугачева поддерживает дружеские отношения с многими людьми. Так, например, продюсер Борис Рубиновский в октябре рассказал, как певица лично принимала его у себя к гостях и накормила обедом.