Киев, 7 ноября. Российские Вооруженные силы объективно сильнее ВСУ, однако «агрессор» никогда не сможет победить «подготовленный украинский народ». Об этом заявил бывший первый замкомандующего сил специальных операций ВСУ, заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос. Он призвал создать в стране «территориальную оборону» и готовить народ к «партизанской войне».

По словам Кривоноса, нужно в короткие сроки создать на Украине «надежный полицейский и контрразведывательный режим».

«Мы прекрасно понимаем, что против нас действует сильный враг с достаточно подготовленными подразделениями ССО, и количество разведывательных и диверсионных групп, которые он может применить для дестабилизации ситуации в нашей стране, достаточно велико», — цитирует слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Он добавил, что «территориальная оборона» должна сделать невозможной «безнаказанную деятельность» разведгрупп «противника и сепаратистских группировок».

При этом замcекретаря СНБО Украины признал, что ВСУ проигрывают России по техническому потенциалу. Однако, заявил он, российская армия «никогда не сможет воевать с подготовленным украинским народом». В связи с этим Кривонос предложил так называемую программу пяти шагов.

Первым из них, по его мнению, должна стать «организация движения сопротивления». Вторым шагом, отметил он, должна стать «территориальная оборона». Также он заявил, что необходимо ввести военно-патриотическое воспитание молодежи, организовать «информационное сопротивление» и начать довоенную подготовку населения.

«Когда каждый из этих компонентов будет реализован, у нас будет подготовленный, сильный украинский народ», — добавил Сергей Кривонос.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году в связи событиями на Украине. Гражданская война в этой стране началась после того, как Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота, и в ответ на это Киев начал так называемую АТО (позднее была переименована в ООС. — Прим. ред.) против региона.

Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы участии во внутриукраинском конфликте. Российская сторона не раз указывала, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса. Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором».

Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан. Весной 2014 года на полуострове состоялся референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на то, что вхождение региона в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, Киев продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.