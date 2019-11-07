Эксперт объяснил, почему суд Украины против Германии не повлияет на «Северный поток — 2»

Варианты решения споров вокруг «Северного потока — 2» существуют, но они потребуют определенных сил, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Украина планирует подать в суд на Германию и заставить ее внести изменения в свое законодательство, которые касаются газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны», — пояснил он.

При этом чиновник подчеркнул, что недавно в судебном порядке было отменено решение об увеличении доли российского газа в газопроводе Opal.

По словам Качки, что напряженная ситуация вокруг «Северного потока — 2» вызвана стремлением России сохранить «устаревшую модель» газовых отношений.

«Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — сказал он.

Как утверждает Станислав Митрахович, международно-правовые механизмы не помогут Украине повлиять на реализацию «Северного потока — 2», т. к. она не является членом ЕС.

«Однако внутри ЕС есть силы, симпатизирующие Украине, среди которых часть евробюрократии и национальных правительств. Они могут пытаться через имеющиеся в ЕС механизмы ставить палки в колеса работе «Северного потока — 2». Когда Германия будет обсуждать вопрос о том, чтобы добиться вывода газопровода и его сухопутного ответвления EUGAL из-под третьего антимонопольного пакета, то это придется согласовывать с Еврокомиссией. Этот процесс согласования может затянуться и осложниться за счет позиции тех стран, которые будут играть против «Северного потока — 2», — заявил Митрахович в беседе с Федеральным агентство новостей.

Однако Россия с Германией решат этот вопрос при помощи немецкого бизнеса и правительства, а также его «громкого слова» в Еврокомиссии, подчеркивает эксперт.

«Возможно придется сделать такой шаг, как перенос прежних точек сдачи газа в Грайфсвальд, т. к. это точка начала сухопутного ответвления EUGAL. Таким образом, дальше мощности EUGAL будет поддерживать не «Газпром», а его партнеры, что в свою очередь позволит вывести его из-под антимонопольного регулирования. Также можно перенести точки сдачи в Балтийском море, чтобы сам «Северный поток — 2» использовал не «Газпром», а европейские компании. Варианты решения вопроса существуют, но возможно это потребует сил и судебных заседаний. Но в конечном счете, по опыту OPAL, «Северный поток — 2» будет открыт на полную мощность», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее в Германии собирались защитить инвестиции своих компаний в проект «Северный поток — 2», обойдя ограничения обновленной газовой директивы ЕС, наложенные на газопровод. Парламентарии намерены расширить список причин для исключения. Одной из них стала необходимость защитить инвестиции в «Северный поток — 2» . В Германии предлагают учитывать это при определении даты, когда был завершен проект. Таким образом жесткое правило получает возможность для трактовки.

«Северный поток — 2», который соединит трубой Россию и Германию, планируют завершить в этом году. Недавно Дания, которая оставалась единственной страной, от которой требовалось разрешение на строительство трубы в своих территориальных водах, дала свое согласие на реализацию проекта.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США и Украина, которые преследует свои корыстные цели. Поддерживают газопровод многие страны, заинтересованные в бесперебойных поставках голубого топлива.