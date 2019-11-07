Капитан «Спартака» заинтересовал итальянский клуб

Москва, 7 ноября. Защитник «Спартака» Георгий Джикия заинтересовал итальянский клуб «Аталанта», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Представители клуба из Бергамо следили за 25-летним капитаном красно-белых как в матчах за клуб, так и в играх за национальную сборную. Итальянцы оценивают футболиста примерно в 11 млн евро. Иностранцы могут сделать «Спартаку» предложение во время зимнего трансферного окна.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его переход из «Амкара» обошелся столичному клубу в 2,3 млн евро.

Он провел за москвичей 87 матчей, забил 4 года и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока со «Спартаком» продлится до лета 2022 года. На счету футболиста также 21 матч в составе сборной России.