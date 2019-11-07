МИД РФ обвинил Киев в намеренном затягивании процесса разведения сил в Донбассе

Москва, 7 ноября. Донецкая и Луганская народные республики давно готовы к разведению сил в Донбассе, проблема заключается в другой стороне. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что Киев каждый раз намеренно пытается затянуть процесс разведения сил. Так, по его словам, было и со Станицей Луганской, и с Золотым, и с Петровским.

«Силы донбассцев были готовы к отводу, была подана соответствующая финальная ракета, поэтому то, что это не состоялось — это не их вина», — подчеркнул Руденко.

В четверг представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уведомили ОБСЕ о своей готовности к началу процесса разведения сил в районе Петровского.

Напомним, Украина неоднократно срывала разведение сил в Донбассе, которое должно было начаться в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР 7 октября. Спустя недели стороны смогли завершить процесс в Золотом, однако дата разведения сил в Петровском постоянно переносится.

Как заявил в минувший понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко, оно может начаться «не раньше, чем через семь дней». При этом в ДНР сообщили, что ВСУ планировали провокацию возле Петровского, которая сорвалась из-за подрыва миномета «Молот».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда власти страны развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, не принявших государственного переворота в Киеве. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.