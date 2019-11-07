Появилось видео с места террористической атаки в Алеппо

Дамаск, 7 ноября. Один мирный житель погиб, еще один получил серьезные ранения в результате падения реактивного снаряда по жилому кварталу вблизи мечети Ас-Сиддик в районе Джамилия сирийского города Алеппо, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Как стало известно, жертвой обстрела стал мирный житель (мужчина), еще один сириец был экстренно госпитализирован в больнице с осколочным ранением в спине. Пострадавший был доставлен в госпиталь Рази города Алеппо, где ему срочно провели неотложную операцию по извлечению осколка, состояние стабильное. Также, в результате разрыва реактивного снаряда была повреждена гражданская машины и фасад здания мечети.

Предположительно обстрел произвели боевики Свободной сирийской армии (ССА), контролирующие район Лерамун (северо-западней Алеппо).

В нашем распоряжении появилось фото и видео с места событий:

По неподтвержденным данным, в ответ на обстрел сирийская армия нанесла удары по позициям бандформирований. Были уничтожены несколько реактивных установок в предместьях аз -Захраа и Лерамун, из которых велся обстрел Алеппо.

Стоит отметить, что подобные обстрелы — не редкость для Алеппо. Как правило, жертвами атак ССА становится простой сирийский народ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие сирийской правительственной армии обстреляли укрытиям радикалов в районе поселка Мансур, к западу от столицы провинции. Ракетный удар был нанесен по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Тель-Мусайбин. Отдельные отряды альянса «Тахрир аш-Шам» продолжают сохранять активность в сирийской провинции. Так, на прошлой неделе радикалы обстреляли из гранатометов жилые кварталы Алеппо, в результате чего пострадало несколько мирных жителей, включая ребенка, который погиб на месте.