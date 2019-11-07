Правительство Сирии никогда не согласится с кражей нефти США, заявил эксперт

Москва, 7 ноября. Официальный Дамаск не позволит, чтобы США контролировали нефтяные поля Сирии и, вероятно, уже поставил задачу перерезать для Вашингтона все пути, по которым из страны уходит украденная нефть. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Башар Асад (президент Сирии. — Прим. ФАН), его армия и правительство никогда не согласятся с тем, чтобы американский контингент контролировал нефтяные вышки. Сейчас, думаю, сирийский генштаб поставил задачу окружить этот нефтеносный район и, в свою очередь, перерезать те пути, по которым идет эта воровская нефть», — сказал он в разговоре с «НьюИнформ».

Баранец уверен, что у американцев не получится удержать за собой нефтяные месторождения, поскольку на них присутствует небольшое количество военнослужащих.

«Я думаю, что сирийцы смогут хотя бы, если не умением, так количеством задушить эту американскую погань. Тем не менее, когда Трамп поймет, что он проигрывает, он призовет на помощь коалицию, а это значит, что и Англия — первый прихвостень США, и Германия, возможно, и Франция снова будут помогать американцам грабить Сирию», — заключил эксперт.

Напомним, 26 октября Минобороны России представило доказательства незаконного вывоза нефти из Сирии американскими военными. Оборонное ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие нелегальную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории страны. По данным Минобороны, ежемесячно от продажи сирийских природных ресурсов Вашингтон зарабатывает порядка 30 миллионов долларов.

Действия Америки осудили многие представители политического мира, отметив, что США противоречат не только международным нормам права, но и идут против собственного законодательства.

Тем не менее американская сторона не планирует прекращать свою нелегальную деятельность. 6 ноября президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию с целью продолжения кражи нефти в Сирии. Это решение предполагает присутствие сотен американских военнослужащих на территории страны, несмотря на заявление главы Белого дома о выводе войск из нее.