В СФ назвали Конституционный комитет Сирии единственным способ добиться мира в регионе

Москва, 7 ноября. Конституционный комитет Сирии является единственным способом помирить всех в ближневосточном регионе. Таким мнением поделился с журналистами член комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич.

«Создание Конституционного комитета Сирии — единственный способ помирить всех и сохранить мир на Ближнем Востоке», — выразил уверенность сенатор.

В прошедшую среду на специальном брифинге представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон признает, что начало работы Конституционного комитета САР не представляется возможным без участия Москвы, но между РФ и Штатами есть разногласия по поводу политической роли этой организации. Он отметил, что Дамаск якобы хочет, чтобы комитет имел минимальное влияние на политику страны, однако Вашингтон рассчитывает, что влияние будет максимальным.

Клинцевич углядел в словах американского дипломата лоббирование интересов Вашингтона. По мнению сенатора, американские власти не обращают внимания на здравый смысл, если он противоречит их интересам, пишет «Инфореактор».

«На дворе уже XXI век, и однополярный мир уже закончился — им (США. — Прим. ФАН) придется считаться с Россией и остальным мировым сообществом. Вся эта политика Вашингтона — она контрпродуктивна», — подытожил он.

Напомним, Конституционный комитет Сирии приступил к работе 30 октября на женевской площадке. В состав объединения входят по 50 экспертов от правительства САР, оппозиции и гражданского общества республики.