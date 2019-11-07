Песков заявил, что Путин с уважением относится к работе поисковых отрядов

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин с уважением относится к работе поисковых отрядов и лично посещал мемориальные места. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не ошибусь, если напомню, что Путин до 2008 года посещал мемориальные места, где имели место массовые казни людей, репрессии. Он неоднократно выступал, высказывал политическим репрессиям оценку, не терпящую каких-либо трактовок», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что Путин в 2017 году открыл памятник жертвам политических репрессий «Стена скорби», который расположен на проспекте Академика Сахарова в Москве. По словам президента, для россиян важно знать и помнить о трагическом периоде истории своей страны, когда гонениям подвергались целые народы и сословия.

Он напомнил, как в советские годы миллионы людей были объявлены «врагами народа». Одни были расстреляны, другие — покалечены, третьи — прошли через тюрьмы, ссылки и лагеря. Путин подчеркнул, что никакими благами народа нельзя оправдать подобную жестокость.