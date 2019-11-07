Поклонская рассказала подробности громкого дела о липовых кредитах «Тальменка-Банк»

Москва, 7 ноября. Стали известны подробности громкого дела о липовых кредитах, которые оформляли на жителей разных регионов РФ участники преступной группировки. Деталями этой истории в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей поделилась бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее она уже писала на своей странице «ВКонтакте» о том, что время региональной недели она получила много жалоб обманутых местных жителей. Крымчане рассказали парламентарию, что им поступают письма от имени, в частности, ООО «КБ «Тальменка-Банк» с требованиями о погашении кредитов, хотя никаких кредитов они не брали. При этом крымчане неоднократно обращались в полицию и прокуратуру, сообщая о том, что не заключали никаких кредитных договоров и даже не знали о существовании такого банка.

— Наталья Владимировна, на каком сейчас этапе находится данная история?

— Крымчане продолжают нести свои заявления по поводу хищения денежных средств банком «Тальменка-Банк», передают их моим родителям.

— Известно, что вы сыграли здесь едва ли не ключевую роль, так как привлекли всеобщее внимание к совершенным преступлениям.

— Да, по моим запросам в адрес Генерального прокурора и министра внутренних дел сейчас проводится проверка. Радует новость об установлении подозреваемых в хищениях денежных средств со стороны алтайских банков. Надеюсь, в ближайшее время мы услышим о принятых мерах, направленных на защиту, в частности, крымчан, пострадавших от алтайских банков.

— Что больше всего удивило вас во всей этой истории?

— Поражает откровенная наглость и безнаказанность банковских дельцов-мошенников, которые банально подделывали кредитные договоры на жителей Крыма, и в виду халатного отношения местных правоохранительных органов продолжают и по сей день получать деньги по липовым кредитным договорам.

Так, по ее данным, целых три месяца полиция и прокуратура Сакского района Крыма не предпринимают никаких мер для решения сложившейся ситуации. И вместо того, чтобы разбираться в ней на месте правоохранительные органы только и делают, что запрашивают данные в Москве, на что получают отписки.

«Эта бюрократия играет на руку банку, так как в это время Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по кредитному договору, и у людей уже начались удержания в размере 75 процентов от их и без того мизерной заработной платы в 8000 рублей», — отметила собеседница ФАН.

Для исправления ситуации она направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, главе МВД России Владимиру Колокольцеву и директору Федеральной службы судебных приставов и главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову. В этом документе она попросила провести проверку по фактам мошенничества со стороны «Тальменка-Банка».

Не исключено, что именно после этого дело и сдвинулось с мертвой точки. Напомним, в преступную группировку, загнавшую в долговую кабалу тысячи ни о чем не подозревающих россиян, входили 16 человек. Деятельность ОПГ пресекли сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Мошенников задержали. Правоохранители провели два с половиной десятка обысков, во время которых были изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника сотовые телефоны и SIM-карты.