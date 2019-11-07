Кремль прокомментировал негативные процессы в демографии

Москва, 7 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что негативные процессы в демографии наблюдаются со времен Великой Отечественной войны.

«Что касается негативной тенденции, эта тенденция была хорошо известна и ранее, в том числе во время создания социальных проектов. Сейчас нет смысла перечислять весь набор мер поддержки для повышения рождаемости. Мы действительно находимся в демографической яме», — пояснил Песков.

По его словам, ранее Владимир Путин неоднократно отмечал, что нынешняя демографическая яма является следствием Великой Отечественной войны и негативных процессов 90-х годов.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года правительство России утвердило единовременную выплату в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей для погашения ипотечных кредитов. На финансовую помощь могут претендовать семьи с ипотекой, у которых третий ребенок родится в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Также был продлен в два раза срок предоставления ежемесячных выплат на первого ребенка — с полутора до трех лет и увеличен размер помощи малообеспеченным родителям.

Кроме того, с 1 января 2020 года будет увеличен до 470 тысяч рублей размер материнского капитала. Программа материнского капитала рассчитана до 2021 года, при этом правительство рассматривает возможность продлить действие программы на более долгий срок.