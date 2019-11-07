Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Москва, 7 ноября. Индекс Московской биржи в ходе торгов в четверг вырос на 0,67% и достиг 3000,92 пункта, обновив исторический максимум. Наибольший рост показали акции «Мечела», которые подорожали на 4,33%, акции «М.Видео» (рост на 2,73%) и акции «Интер РАО» (рост на 2,58%).

Это уже второй рекордный показатель Мосбиржи за два месяца. В последний раз исторический максимум был достигнут 24 октября. Тогда индекс превысил отметку в 2850 пунктов. Отметим, что индекс РТС вырос на 0,78%, до 1482,9 пункта.

Стоимость доллара по состоянию на 15.01 по московскому времени снизилась до 63,81 рубля, а вот евро укрепился до 70,71 рубля, пишет «Газета.ру».

Накануне Центробанк РФ сообщил, что ожидает рост доходов населения в связи со снижением уровня инфляции. В опубликованном Центробанком исследовании также говорится об ускорении роста экономики в третьем квартале года. Однако в целом рост ВВП остается не слишком высоким из-за снижения показателей экспорта, которое в свою очередь объясняется общим трендом торможения мировой экономики, неблагоприятной ситуацией в демографии и структурными проблемами в российской экономике.