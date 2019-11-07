В Кремле прокомментировали решение суда сохранить срок давности по налоговым преступлениям

Москва, 7 ноября. У Кремля нет никакой позиции по поводу решения Верховного суда сохранить сроки давности по налоговым преступлениям, однако в России предпринимаются другие шаги, способствующие укреплению инвестиционного климата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это решение суда, не могу прокомментировать. Сейчас очень важно способствовать формированию инвестиционного климата в России, это является приоритетом», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о связанных с неуплатой налогов преступлениях формулировку, которая по факту отменила бы срок давности по таким нарушениям, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Forbes. Если подобный закон все же примут, то бизнесмены, не заплатившие налоги, будут подвергаться бессрочному преследованию.

Когда появилась информация о возможной отмене срока давности по налоговым преступлениям, инициатива вызвала массу критики со стороны экспертов, юристов и предпринимателей, сообщает Deita.ru. Они утверждали, что постановление может привести к преследованию за преступления 20-летней давности, передает «ФедералПресс». При этом юристы считают, что даже после удаления формулировки, обеспокоившей бизнесменов, в законе остались пункты, которые могут по-разному трактоваться судами.