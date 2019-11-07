На Украине требуют наказать радикалов, разрушивших барельеф Жукову в Одессе

Разрушение украинскими националистами памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе вызвало народное возмущение по всей Украине. Жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» возле здания, где раньше был установлен барельеф легендарному маршалу.

Одесский градоначальник Геннадий Труханов назвал произошедшее «откровенным плевком в лицо одесситам». Министерство иностранных дел России также осудило этот акт вандализма.

Депутат Верховной рады Илья Кива пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. В составе рабочей группы украинских парламентариев Кива посетил Одессу, где призвал разрушивших барельеф вандалов к ответу. Депутат также пообещал восстановить памятник великому советскому полководцу.

Корреспондент ФАН побеседовал с украинскими политологами и общественными деятелями, которые дали свою оценку произошедшему в Одессе.

Призвать вандалов к ответу

Кива уже приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего в Одессе. В состав рабочей группы депутатов украинского парламента, прибывших в город, вошел член «Оппозиционной платформы — за жизнь» Николай Скорик.

«Я только что приехал в Одессу. Сейчас мы встречаемся здесь с главой Национальной полиции для того, чтобы установить причинно-следственную связь и узнать, чем мы можем со своей стороны посодействовать разрешению ситуации с барельефом Георгию Жукову», — сообщил Кива.

«Мы уже приняли обращение от граждан — от одесситов, которые обратились к нам для того, чтобы была установлена справедливость», — пояснил собеседник ФАН.

Парламентарий назвал разрушение вандалами барельефа маршала Жукова позорным событием и актом «уничтожения нашей героической памяти».

«Мы будем добиваться правовой оценки этих событий, восстановления справедливости и наказания виновных в осквернении исторической памяти», — пообещал он.

После этого у депутатов появится возможность добиться возвращения на законное место памятника, пояснил Кива.

Новая модель прошлого

Координатор эмигрантского объединения «Комитет освобождения Одессы» Александр Васильев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что разрушение памятника маршалу Жукову в Одессе является лишь частью политики, которую проводит нынешняя киевская власть.

«На Украине регулярно сносят памятники, связанные с историческим прошлым. Это сознательная политика уничтожения памятников, которую проводит украинское государство. И в Одессе произошел очередной такой акт», — констатировал Васильев.

При этом конкретные бенефициары этого кощунственного действия не важны, убежден он.

«Да, если разбираться в деталях, можно долго выяснять, кому это выгодно, кто конкретно это заказал. Но это все детали. Суть в том, что это общая политика уничтожения исторической памяти и насаждения вместо нее своей версии истории», — пояснил общественный деятель.

По украинским меркам разрушение памятника маршалу Жукову — рядовое событие, с горечью отметил собеседник ФАН.

«На Украине постоянно что-то такое происходит: там поставят бюст какого-нибудь деятеля украинского националистического движения, здесь сносят бюст советского или русского исторического деятеля, — привел пример Васильев. — Это перманентный процесс».

Ожидать же смены этой политики не приходится, рассуждает общественник. Дело в том, что украинская государственность, признанная всеми странами мира, в том числе и РФ, именно таким образом выстраивает модель своего прошлого, заметил он.

«И очевидно, что в этой модели нет места ни русскому, ни советскому историческому наследию. Так и будет, если никакая внешняя сила не вмешается в этот процесс», — заключил Васильев.

Ошибка «Слуги народа»

Директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш также называет произошедшее в Одессе частью государственной политики, направленной на уничтожение советского прошлого Украины.

«Это продолжение той политики, которая проводится на Украине уже более пяти лет. Власть держит курс на вытравливание исторической памяти, на попытку объявить исчадием ада нашу историю и в особенности ее советский период», — указал собеседник ФАН.

Произошедший акт вандализма крайне негативно характеризует действующую власть, убежден политолог.

«То, что власть допускает подобные действия, показывает, что в гуманитарной сфере она собирается продолжать ту же политику, которую проводила предыдущая власть. Это совсем не те ожидания, которые были в Одессе и в других регионах юго-востока Украины, голосовавших за [Владимира] Зеленского и «Слугу народа», — заметил эксперт.

Потворство украинским радикалам негативно отразится на уровне доверия к действующей власти.

«Думаю, депутаты «Слуги народа» тем, что позволяют националистам проводить подобные действия, рубят сук, на котором сидят. Они начинают уничтожать собственный рейтинг», — полагает Филиндаш.

Он добавил, что разрушение барельефа маршалу Жукову произошло при прямом попустительстве действующей власти.

«Это говорит о том, что власть так или иначе поощряет эти действия, раз не предпринимает меры по наказанию тех, кто это сделал, и недопущению в дальнейшем подобных актов вандализма», — отметил украинский эксперт.

Наша милиция нас бережет

Бывший премьер министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН отметил, что, безусловно, необходимо пресекать варварское отношение украинских национал-радикалов к памятникам истории.

«Но способна ли новая власть это пресечь — я не знаю. Пока такой решимости, по-моему, нет. Давайте посмотрим дальше», — предложил Азаров.

Он убежден, что, в первую очередь, необходимы полномасштабные изменения в правоохранительных органах страны.

«Если никаких кадровых изменений в силовых структурах не будет — не будет и изменений. Потому что все эти нацисты сейчас покрываются и прикрываются украинскими силовиками», — констатировал собеседник ФАН.

Правоохранительные органы должны работать во взаимопонимании с украинской властью, заметил Азаров.

«Должны быть серьезные кадровые изменения и политические установки от власти силовым структурам. А если их не будет, акты вандализма будут происходить и дальше», — предупредил украинский политический деятель.

«Украина — не Россия»

В свою очередь депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, член «Комитета спасения Украины» Владимир Олейник заявил, что основной причиной произошедшего является то, что на данный момент страна находится под внешним влиянием.

«Проект, который задумали американцы — «Антироссия» — нельзя было совершить путем демократических изменений. Избрали, например, прозападного президента Виктора Ющенко. Но в то же время против него была настроена серьезная оппозиция в парламенте», — вспоминает экс-депутат Рады.

Тогда же американцы поняли, что «игра в демократию» не дает желаемого результата, и пошли на организацию государственного переворота.

«Суть проекта «Антироссия» — ненавидеть все советское, все российское. Все, что связано с Россией. Раскол по всем линиям — язык, культура, ценности», — пояснил Олейник.

По его мнению, эту же политику продолжает и ныне действующий президент Владимир Зеленский.

«Он, как гарант конституции и внук славного деда ведет себя странно», — заметил собеседник ФАН.

В настоящее время Зеленский не является самостоятельным президентом, так как такого вандализма не допустил бы любой президент, рассуждает экс-депутат.

При этом, если бывший президент страны Петр Порошенко активно участвовал в этой русофобской политике, то Зеленский лишь предоставляет свободу действий национал-радикалам и не оказывает сопротивления происходящему.

Нет активного сопротивления происходящему и в самой Одессе, отметил Олейник. Дело в том, что горожане запуганы национал-радикалами после трагедии 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены десятки человек, пояснил он. Собеседник ФАН убежден, что однажды социальное напряжение вырвется наружу.