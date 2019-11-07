Что стоит за словами Госдепа о роли Москвы в создании конституционного комитета Сирии

В Госдепартаменте заявили, что создание конституционного комитета Сирии было бы невозможно без участия России, но взгляды Москвы и Вашингтона на политическую роль этой структуры сильно различаются. В России объяснили, что стоит за этим заявлением американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил в среду на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Госдепа, роль Конституционного комитета в определении политического будущего Сирии лишь предстоит определить. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве уверены, что сирийский президент Башар Асад мечтает, чтобы роль этого комитета была минимальна, а Москва не объяснила Вашингтону, какую роль со своей стороны отводит этому специальному органу. Поэтому американцы решили донести свою точку зрения до мировой общественности.

«Мы хотим, чтобы влияние [Конституционного комитета Сирии] было максимальным, именно здесь проходит линия напряженности между нами и Россией», — заявил американский дипломат.

По его словам, без РФ Конституционный комитет в Сирии не был бы создан, но в том, что он начал работать, есть большая заслуга «международной стратегии давления» на сирийское правительство Сирии, «а также косвенно в отношении его главного спонсора — России».

«Вот так. Сначала нас похвалили, а потом критикуют и обвиняют. Впрочем, это в стиле Госдепа», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он напомнил, что президент Сирии Башар Асад официально заявлял, что сирийские власти примут любое решение Конституционного комитета, «если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции».

«Тут важно отметить, что сегодня сложилась довольно непростая ситуация в информационном пространстве. И именно Соединенные Штаты этому способствовали. Они заявляют, что хотят мира на Ближнем Востоке и, конкретно — в Сирии, выводят свои войска и почти сразу же усиливают свое присутствие в нефтеносных районах Сирии, захваченных курдами, чтобы добывать и вывозить оттуда нефть, фактически — воровать ее. И в такой противоречивой ситуации вообще сложно быть в чем-то уверенным, когда речь идет о так называемых западных партнерах и их политике в отношении Сирии. Они все время юлят, говорят одно, а делают другое, черное выставляют за белое и наоборот. И все — ради собственных меркантильных интересов в регионе», — подчеркнул политолог.

При этом Андрей Кошкин заметил, что совсем отрицать роль России в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке в США не могут. Но не потому, что совесть не позволяет, а потому, что это уже общепризнанно, что Россия помогла Дамаску установить мир и перевести военный конфликт в политическую плоскость урегулирования.

«Белый дом пытается выдерживать некую объективность, то есть он не может совсем отрицать положительное влияние России на ситуацию в Сирии. Поэтому и представитель Госдепа, прежде чем критиковать Москву и Дамаск за Конституционный комитет Сирии, был вынужден признать роль РФ в его создании. А дальше мы видим продолжение оппозиционности Вашингтона Асаду. США ну никак не хотят видеть его президентом Сирии. Американцы до сих пор придерживаются идеи свержения Асада, но не могут найти опору для этого. Сначала они делали ставку на ИГИЛ1, но «Исламское государство»1 оказалось разбитым. Тогда США сделали ставку на курдов, но отношения с курдскими боевиками у них складываются непросто. И то, как американцы проявляют себя в Сирии, раскрывает их сущность. Они понимают, что сделаны шаги к урегулированию, но, по их мнению, оно неправильное, потому что у власти останется все тот же Башар Асад. Так они думают и соответственно себя ведут. И это их двуличие проявляется во всем, что говорят представители Госдепа и других органов власти США», — заметил Андрей Кошкин.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп признался, что США находятся в Сирии, потому что им нужна сирийская нефть.

«Мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем за собой нефть», — заявил глава Белого дома, ранее прикрывавшийся борьбой с терроризмом.

Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов». А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

Добавим также, что конституционный комитет будет вести процесс выработки конституционной реформы в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Этот специальный орган состоит из 150 делегатов: по 50 человек входят в него от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Решение о создании этого органа, способствующего дипломатическому урегулированию кризиса в регионе, было принято еще в январе 2018 года в ООН.

Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ, Турция и Иран проделали большую работу для запуска конституционного комитета Сирии. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал старт работы специального органа 30 октября 2019 года достижением всего сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.