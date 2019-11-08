Сирия новости 8 ноября 07.00: Идлиб поднялся на бунт против грабежа ХТШ, курдские боевики атакуют силы Турции

Сирия, 8 ноября. Боевики «Тахрир аш-Шам» подавили налоговые бунты в Идлибе, курдские боевики перебрасывают подкрепления из Дейр-эз-Зора на север, Турция возвращает беженцев в зону безопасности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Армия Турции и союзные силы: обеспечила возвращение 30 тысяч беженцев в зону безопасности на севере Сирии, заняли населенный пункт в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разогнали протесты против повышения налогов в Идлибе.

Курдские боевики: захватили в плен одного из командиров протурецких сил в Ракке, перебросили боевиков из Дейр-эз-Зора на север для противостояния турецким силам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащий САА погиб в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), солдат правительственных сил погиб в районе населенного пункта Хатла в востоку от города Дейр-эз-Зор. Он наступил на мину.

Тем временем курдские боевики в Заевфратье перебрасывают силы для атак на протурецкие формирования на севере Сирии. Источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщает, что «Демократические силы Сирии» (SDF) направили подкрепления на север из провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, связанные с РПК курдские боевики SDF являются одной из ключевых оккупационных сил США в восточной Сирии — бросив своих курдских наймитов на севере, чтобы не ввязываться в противостояние с Турцией, президент Трамп решил разместить курдских боевиков на нефтяных месторождениях для поддержки сил США.

Провинция Идлиб

Жители Идлиба вышли на акции протеста против «Тахрир аш-Шам» и марионеточного «правительства национального спасения». Массовые демонстрации в поддержку жителей населенного пункта Кафр-Тахтарим прошли не только в Идлибе, но и других городах провинции.

Напомним, вчера жители Кафр-Тахтарима устроили массовые протесты в ответ на повышение налога на производство оливкового масла. Горожанам удалось выгнать из города террористов «Тахрир аш-Шам» — в ответ боевики обстреляли город из тяжелого вооружения.

Как сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV), сплоченности жителей Идлиба оказалось недостаточно — пригрозив применить оружие, «силы безопасности» ХТШ смогли разогнать протесты в поддержку жителей Кафр-Тахтарима.

Провинция Ракка

Несмотря на соглашения, ранее достигнутые с участием РФ и Турции, часть курдских радикальных группировок остается на севере Сирии и совершает нападения на протурецкие силы.

По сообщениям источника в Twitter (@ynms79797979), боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» захватили в Айн-Иссе командира протурецких формирований по имени Измаил Тах аль-Али. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Тот же источник сообщает, что протурецкие силы выбили курдских боевиков из деревни Шаракак в Ракке, расположенной на международной автотрассе М-4.

Провинция Хасака

На севере Сирии продолжаются отдельные стычки между протурецкими силами и курдскими боевиками из радикальных организаций, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана». Новостной источник в Twitter (@alkhabour21) сообщает об уничтожении курдского боевика к югу от Хасаки, на дороге в Харафи.

Турецкая военная операция «Источник мира» позволила вернуться на родину более чем 30 тысячам сирийских беженцев, которые бежали в Турцию после того как их выгнали из своих домов курдские террористы. Как отмечает турецкий источник в Twitter (@STMAbdurrahman), важнейшую роль в возвращении сирийских беженцев сыграли события в Рас аль-Айне, откуда протурецким силам удалось вытеснить курдских боевиков.

Между тем бои с курдскими террористами на севере Сирии вызвали новую, менее крупную волну беженцев. North Press Agency сообщает, что в провинции Хасака с участием правительственных сил строится новый лагерь беженцев, который способен будет вместить до 14 тысяч человек.