Из Владимира Даля сделают национального героя и персонажа блокбастера

Российские школы начнут восполнять пробелы своих словарных фондов — на заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка. Как убедить школьников сверяться со словарем вместо Google и как превратить Владимира Ивановича Даля в национального героя — своим мнением с Федеральным агентством новостей поделился участник Совета по русскому языку, председатель научно-образовательного союза развития языковой и коммуникационной культуры Константин Деревянко.

— Константин Сергеевич, почему возникло это поручение президента, какая ситуация в наших школах со словарями?

— Полтора года назад во всех школах проводился мониторинг на наличие современных качественных словарей, лексикографических ресурсов, которые могут обеспечивать образовательный процесс. Обнаружилось, что оснащенность словарями составляет 5%, большая часть изданий не рассчитана на количество учеников в школе, а в библиотеках имеется ограниченное количество. Пополнения не было очень давно, фонд устарел: около 65-70% словарей издано до 1990 года, а остальные — еще раньше. Они содержат неактуальную информацию, ведь за последние десятилетия в языке произошли большие изменения с расширением информационного пространства, вхождения в язык новых слов, изменениями нормы. К сожалению, текущее положение не может обеспечить качественный образовательный процесс.

— Почему это произошло?

— В СССР словари активно использовались, были в каждом доме и школе. Но на рубеже веков, когда происходила трансформация системного образования, был опубликован национальный стандарт издательской отрасли — он определяет структуры всех изданий. Он отнес словари к справочным и рекламным изданиям, не включил их в список учебных. И когда вышел закон об образовании, он разрешил школам закупать лишь учебники и учебные пособия. Получилось, что словари выпали из перечня этих изданий для школ. За эти годы издатели, пользуясь неотрегулированной нормой в этой сфере, стали делать огромное количество компиляций: выдергивать информацию из старых словарей и выдавать свои книги за новые современные издания. Их составляли те же авторы, которые одновременно писали кулинарные справочники. Знаете, такие многостаночники, но никак не эксперты. Поэтому в новых словарях много ошибок, но они попадают к детям на стол, те по ним готовятся и занимаются — так происходит разрушение языковой культуры.

Сейчас все изменится: мы принимали участие в подготовке новой версии стандарта, и до конца года будет опубликован этот новый национальный стандарт издательской отрасли. Теперь словари вышли из раздела справочных изданий и заняли свое достойное место в виде словарно-энциклопедических изданий. Это издания, которые содержат верифицированную проверенную информацию. Люди привыкли к тому, что словарю можно верить, и мы пытаемся вернуть этот авторитет. Словарем может называться только отобранная и проверенная информация. Это особая структура знаний, понятий о языке.

Национальным стандартом теперь введено понятие «учебный словарь» — в результате поручений президента будут меняться положения. Мы давно разрабатываем эту инициативу, и она даже отражена в школьных стандартах как культура использования словаря: там работа со словарем прописана, как компетенция у школьников разного уровня образования. Но вроде стандартом предусмотрено, а по факту словарей в школах нет. При этом навык работы со словарем для детей начальной школы очень важен: он развивает способность работать с информацией, умение ее искать, интерпретировать, обрабатывать, использовать. Это все важные навыки XXI века, без них невозможно ориентироваться в глобальном информационном пространстве. Иначе у наших детей, когда они вырастут, будет только одно окно в мир в виде Facebook и Instagram.

— Будут ли новые российские словари подстраиваться под новые технологии — ведь сегодня легче открыть поисковик в смартфоне, чем найти нужную страницу бумажного словаря?

— Да, здесь нам понадобятся новые технологии, искусственный интеллект, который будет опережать, а не просто догонять живой язык взрослых и детей. Он сможет подключаться к источникам, мониторить речь, выявлять слова, которые будут требовать определения, давать их максимально быстро и точно. Мы создадим большой цифровой национальный фонд как единую платформу описания языка, большую структуру, которая займется сохранением русского языка и языков народов России. У последних сейчас нет никакой основы, многие языки обречены на вымирание, потому что не осталось специалистов лексикографов. Это цифровой ресурс будет актуальным источником, ему можно будет доверять. Он также будет на первых строках поисковой выдачи, так мы сформируем культуру и моду на грамотность. Также большое обновление готовит ресурс Грамота.ру. Серьезно обновится словарная база, справочная служба русского языка. Мы интегрируем технологии искусственного интеллекта, и портал станет ретранслятором норм живого языка.

— Как Вы представляете себе развитие «словарной культуры» и моды на грамотность?

— Наша задача — обучить учителей и учеников работать со словарями. Внедрить словарную культуру как класс, как отдельную компетенцию. Словарная культура интегрирует в себя язык и информацию. Смотрите, работая со словом, мы одновременно работаем с информацией — учим ее выделять, определять достоверность, искать ее в разных источниках. Словарь учит думать, прежде чем пользоваться информацией, учит искать. На Совете по русскому языку говорили, что большинство ошибок, которые делают дети при выполнении задач по математике, физике, связаны с незнанием слов задания, непониманием текста. Это глобальная проблема: есть свежее исследование Оксфорда, где говорится, что в мировом масштабе более 60% учащихся испытывают трудности со словарным запасом. Это называется word gap — разрыв в словах, разрыв в смыслах.

Эта проблема зарождается еще в семье, дети приходят в первый класс уже со сниженным понятийным аппаратом, и это напрямую на них отражается: они более замкнуты, им труднее общаться, выстраивать отношения, не говоря уже о том, что они не читают для удовольствия. Необходимо дать ребенку инструментарий, который позволит ему понимать то, что он читает.

Если говорить шире, есть задача создать глобальный ресурс, который не просто будет содержать языковые нормы, но даст единую понятийную основу, чтобы мы все могли договариваться. Здесь надо действовать в формате партнерства, объединять усилия разных организаций. Одной наукой здесь не обойдешься: пока ученые в кабинетах 10 лет решают, как писать «кэшбэк», слово уже активно используется народом.

— Давайте еще раз перечислим: что произойдет после Совета по русскому языку и поручений президента?

— Мы через экспертизу внедрим в школьную практику современные качественные словари, отражающие современную норму. Научим учителей ими пользоваться. Будем развивать информационную культуру школьников, введем языковой эталон в систему школьного образования. Создадим большой цифровой национальный фонд с технологиями искусственного интеллекта для многостороннего описания языка. И наконец, будем продвигать и «раскручивать» Владимира Даля, делать из него современного молодежного героя. Снимем блокбастер, учредим памятный день — День словаря в день его рождения 22 ноября.

— В целом, какие впечатления после Совета? Есть шанс, что мы обратим внимание на русский язык и действительно будем работать для его сохранения?

— Знаете, я знаю много различных объединений в стране, связанных с русским языком. Знаю структуру федеральных программ и могу заявить об их крайней неэффективности и бесцельной трате денег на них. Нынешний состав Совета и определенные решения Владимира Путина по созданию межведомственной комиссии очень обнадеживает. Я вижу, что наша команда единомышленников очень практико-ориентированная. Мы боремся за русский язык, но нам нужны конкретные шаги. Есть инструменты, и на Совете многие были озвучены. Если правильно подготовят поручения, то эффект от них будет. У нас в запасе есть еще много идей, которые мы пока что даже не продвигали. Но обязательно будем — на заседании с президентом Совет не заканчивает свою работу.