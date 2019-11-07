Путин заявил о необходимости уделять особое внимание поддержке молодых семей

Москва, 7 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VII Форума программы «Святость материнства». Приветственная телеграмма размещена в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер назвал актуальной тему форума — «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы». По словам главы государства, именно семья является «основой основ».

«Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы», — следует из сообщения.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что воспитание молодежи в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях является крайне важным. При этом он обратил внимание на то, что нужно уделять особое внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей.

Российский президент указал на то, что большая программа мероприятия и участие в его дискуссиях позволят участникам всецело обсудить текущие тенденции, а также поделиться опытом и предложениями по этому вопросу.