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Песков заявил, что РФ готова передать останки соратника Наполеона Франции

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Песков заявил, что РФ готова передать останки соратника Наполеона Франции

Москва, 7 ноября. Российская сторона будет рассматривать, оказывать содействие в вопросе о передаче останков соратника Наполеона, найденных под Смоленском, если Франция обозначит заинтересованность. Об этом заявил на брифинге журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Об этой истории хорошо известно, наши археологии работали, изучали документы, вели совместные раскопки. Конечно, в случае, если французская сторона обозначит свои намерения, заинтересованность, мы будем рассматривать, оказывать содействие», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, передадут ли найденные в России останки сподвижника Наполеона Парижу.

Напомним, ранее ДНК-экспертиза подтвердила, что найденные во время археологических раскопок в Смоленске останки на самом деле принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона — генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену. Останки, принадлежность которых вызывала ряд вопросов у специалистов, были обнаружены летом 2019 года в Лопатинском саду в Смоленске.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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