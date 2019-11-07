Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и президента Казахстана

Москва, 7 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече лидера России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля напомнил, что в четверг в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум работает второй день — старт был дан 6 ноября.

Встречи пройдут на разных уровнях, в частности, на мероприятие приехали предприниматели двух стран. Путин проведет встречу с Токаевым в узком составе, заметил Песков.

«Мы [Россия и Казахстан] подпишем ряд документов, — добавил пресс-секретарь президента России. — Затем будет прием».

В этот же день Путин посетит культурно-просветительный центр «Эрмитаж-Сибирь», который открылся в среду. Он стал первым представительством Эрмитажа в Зауралье. Открытие центра проходит с выставкой «Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока».