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Роскомнадзор ждет от Facebook объяснений утечки данных пользователей Instagram

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Роскомнадзор ждет от Facebook объяснений утечки данных пользователей Instagram

Москва, 7 ноября. Роскомнадзор направил в Facebook запрос в связи с утечкой данных пользователей Instagram, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.

В октябре компания по кибербезопасности DeviceLock сообщила, что в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook, произошла утечка персональных данных пользователей. Преступники за 22 тысячи долларов продавали базу данных из 20 миллионов аккаунтов. Почти 20 тысяч страниц оказались в открытом доступе. Завладевший предлагаемой базой мог получить доступ к никам пользователей, номерам их телефонов, электронной почте и описанию профилей.

Жаров в кулуарах конференции «Защита персональных данных» подчеркнул, что этот инцидент не остался без внимания Роскомнадзора.

«Безусловно, мы это сообщение видели, — констатировал глава российского ведомства. — Мы, как и положено регулирующему органу, соответствующий запрос в группу компаний Facebook отправили, ответа пока не получили, но и регламентные сроки пока не истекли».

Роскомнадзор ждет от Facebook объяснений утечки данных пользователей Instagram

При этом он добавил, что со стороны россиян не поступали жалобы на Instagram.

«Поэтому подтвердить или опровергнуть, затронуты ли интересы конкретных пользователей, мы не можем», — пояснил Жаров.

5 ноября СМИ сообщили, что в Сети появилась информация о продаже данных клиентов «Альфа-банка» и «АльфаСтрахования».

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Источник: РИА Новости
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