Роскомнадзор ждет от Facebook объяснений утечки данных пользователей Instagram

Москва, 7 ноября. Роскомнадзор направил в Facebook запрос в связи с утечкой данных пользователей Instagram, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.

В октябре компания по кибербезопасности DeviceLock сообщила, что в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook, произошла утечка персональных данных пользователей. Преступники за 22 тысячи долларов продавали базу данных из 20 миллионов аккаунтов. Почти 20 тысяч страниц оказались в открытом доступе. Завладевший предлагаемой базой мог получить доступ к никам пользователей, номерам их телефонов, электронной почте и описанию профилей.

Жаров в кулуарах конференции «Защита персональных данных» подчеркнул, что этот инцидент не остался без внимания Роскомнадзора.

«Безусловно, мы это сообщение видели, — констатировал глава российского ведомства. — Мы, как и положено регулирующему органу, соответствующий запрос в группу компаний Facebook отправили, ответа пока не получили, но и регламентные сроки пока не истекли».

При этом он добавил, что со стороны россиян не поступали жалобы на Instagram.

«Поэтому подтвердить или опровергнуть, затронуты ли интересы конкретных пользователей, мы не можем», — пояснил Жаров.

5 ноября СМИ сообщили, что в Сети появилась информация о продаже данных клиентов «Альфа-банка» и «АльфаСтрахования».