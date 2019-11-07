СКР завел дело на пилота «ИрАэро», посадившего девушку «порулить» самолетом

Иркутск, 7 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту допуска постороннего человека в кабину самолета «ИрАэро» и передачи ему управления над воздушным судном.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следствие установило, что 31 августа один из членов экипажа Ан-24, который выполнял рейс Якутск — Сыктывкар — Якутск, провел в кабину пилотов 33-летнюю девушку и посадил ее за штурвал — «порулить» самолетом. Отметим при этом, что на борту воздушного судна в этот момент находились пассажиры.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Как уточняет телеканал 360, пилот, по всей видимости, решил дать урок по пилотированию своей знакомой. На видео, которое уже появилось в Сети, можно увидеть, как девушка несмело держится за штурвал и получает указания от пилота.

Ранее сообщалось, что Росавиация пригрозила ввести ограничения против чартерной авиакомпании Azur Air, у которого при проверке были выявлены нарушения. Санкции последуют, если перевозчик не исправит все замечания до 22 ноября. Проверка была инициирована после того, как самолет авиакомпании Boeing 767-300, на борту которого находилось 344 пассажира и 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула.