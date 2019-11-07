Провокация ВСУ возле Петровского провалилась из-за подрыва «Молота»

Донецк, 7 ноября. Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, трое получили ранения при подрыве миномета «Молот» возле села Петровское. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне при попытке украинских силовиков открыть огонь по Петровскому. В УНМ ДНР объяснили, что обстрел должен был стать провокацией для срыва разведения сил в Петровском.

Как указали в ведомстве, ВСУ должны были атаковать населенный пункт, чтобы вызвать ответный огонь со стороны ДНР и впоследствии обвинить военных республики в срыве мирного процесса.

Для фиксации огня со стороны ДНР украинская сторона привлекла съемочные группы ряда зарубежных СМИ. Однако провокация провалилась из-за подрыва миномета «Молот».

«В результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс. Украинская сторона несколько раз срывала разведение сил.

Стоит отметить, что миномет «Молот» неоднократно подвергался критике со стороны военнослужащих, украинские силовики жаловались на его ненадежность. С 2016 года несколько десятков военнослужащих ВСУ стали жертвами самоуничтожения оружия.