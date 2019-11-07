Британский словарь назвал самое популярное словосочетание 2019 года

Лондон, 7 ноября. Толковый словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетанием года выражение climate strike («климатическая забастовка»).

Впервые данным словосочетанием были названы митинги против Конференции ООН по изменению климата, которая проходила в Париже в 2015 году. В 2019 году это словосочетание употреблялось в 100 раз чаще, чем годом ранее.

Словосочетание «климатическая забастовка» получило широкую известность благодаря акции Global Climate Strike, с которой связаны 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. В 2018 году Тунберг объявила школьную забастовку против изменения климата. Экоактивистка проводила одиночные пикеты у здания шведского парламента. Позднее аналогичные акции начали проводить школьники и студенты в других странах. При этом в 2019 акция начала приобретать мировые масштабы. В сентябре 2019 года в экологических протестах на территории Италии приняли участие более миллиона человек, большая часть из которых школьники и студенты.

В сентябре Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив его участников в бездействии. Школьница отметила, что политики интересуются только деньгами и экономическом ростом, не обращая внимание на «разрушение экосистемы».

Стоит отметить, что в 2017 году британский словарь Collins English Dictionary назвал словосочетанием года fake news («фейковые новости»). Словосочетанием 2018 года стало выражение single-use — «одноразовый», передает RT.