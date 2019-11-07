Тарасов рассказал, за что может дать жене «леща»

Москва, 7 ноября. Российский футболист Дмитрий Тарасов признался, что может дать «леща» супруге, если она не беременна. О своих принципах спортсмен рассказал в новом выпуске YouTube-шоу своего друга музыканта T-Killah.

Для съемок хип-хоп исполнитель, его жена Мария, а также Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко отправились в детский дом, чтобы порадовать малышей подарками. По дороге друзья обсудили личные отношения и рассказали, как изменилась их жизнь в браке. Также Тарасов сообщил, что ему не нравится в поведении супруги.

«Ненормально не ставить в курс, ненормально ходить жене на массаж к мужчине», — цитирует футболиста «Газета Кемерова».

Кроме того, бывший полузащитник «Локомотива» выступил против раздельного отдыха с супругой, подчеркнув, что Костенко согласна с его мнением в данном вопросе. Также Тарасов признался, что в начале семейной жизни у них с женой возникали некоторые трудности, однако сейчас все изменилось, передает «Пятый канал».

«Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща», — заявил футболист.

Слова Тарасова удивили его друзей, которые уверены, что поднимать руку на женщину нельзя ни при каких обстоятельствах.

Отметим, что Костенко стала третьей женой футболиста. В июле 2018 года у пары родилась дочь Милана, а сейчас супруга спортсмена ждет второго ребенка. Ранее Тарасов был женат на телеведущей и популярной российской певице Ольге Бузовой. По словам спортсмена, они расстались, поскольку артистка не хотела заводить ребенка.

Когда спортсмен заявил, что может дать жене «леща», поклонники Бузовой вспомнили, что буквально на днях она рассказала, как стала жертвой домашнего насилия, пишет KP.RU. При этом звезда не назвала имени тирана.