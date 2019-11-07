Обученный в США «цветным революциям» Баданин завербовал в «Проект» редактора ВВС Сурначеву

«Проект.медиа» Романа Баданина пополняется новыми дорогостоящими журналистами, хоть сайт и его руководство не имеют официальных источников дохода. Выполнять роль очередного «расследователя» медиа «Проект» теперь будет экс-редактор отдела политики Русской службы BBC Елизавета Сурначева.

Обучение Баданина «цветным революциям»

О своем новом месте работы Сурначева сообщила на своей странице в Facebook. Работа бывшего редактора «Дождя» Романа Баданина по созданию «Проекта» вызывает крайне много вопросов. Официально медиа зарегистрировано в Литве с адресом штаб-квартиры в Пало-Альто, США. Там журналист проживал во время своего обучения в Стэнфордском университете. Стоит отметить, что обучение в Стэнфорде журналистскому делу произошло у Баданина «по отработанной схеме».

Сначала путь обучения в университете, тесно связанном со спецслужбами США, прошла бывшая коллега Баданина Елизавета Осетинская. Оба журналиста получили стипендию Джона Найта, включающую стоимость обучения, проживание, а также 85 тысяч долларов. Данный фонд финансируется миллиардером и мастером «цветных революций» Джорджем Соросом. Становится очевидным, на что в обучении российских оппозиционных журналистов делался упор. Получив необходимые данные для раскачивания обстановки в России, Осетинская по возвращении основала издание The Bell, а Баданин — свой «Проект.медиа». После этого посыпались заказные «расследования», не основанные на фактах и доказательствах. О подрывной деятельности «Проекта» ранее в своем расследовании рассказывал ФАН.

Финансирование «Проекта» западными спонсорами

Роман Баданин открыто заявлял, что на работу его «Проекта» требуется порядка 500 тысяч долларов в год. При этом журналист добавил, что в России такое финансирование получить невозможно. Официально у «Проекта» спонсоров нет, рекламы на сайте также не наблюдается, что вызывает сомнения в чистоте проводимой «Проектом» работы. Деятельность данного издания неоднократно связывали не только с мастером «цветных революций» Соросом, но и с беглым олигархом-уголовником Михаилом Ходорковским, а также с конгрессом США за счет связей Баданина, приобретенных во время обучения в Стэнфорде.

Несмотря на отсутствие официального финансирования, «Проект» Баданина не только усиленно работает над новыми бездоказательными расследованиями, но и принимает в свой состав новых дорогостоящих журналистов. Елизавета Сурначева занимала высокое положение в русскоязычном ВВС, поэтому сменить место работы могла, лишь получив крайне щедрое предложение. Журналист ее уровня не «сдается» менее чем за 300-500 тысяч рублей, причем с четким пониманием сроков работы и премиальным фондом за свою деятельность. Очевидно, что указанная сумма, учитывая необходимость получать заработную плату «в конверте», должна быть кратно выше. На такие зарплаты можно «вербовать» новых членов, лишь имея очень солидную финансовую поддержку за плечами.

Очевидно, что с увеличением штата Баданину и его «Проект.медиа» будет проще выполнять главную задачу издания — дестабилизировать обстановку внутри России. Действуя по заказу спецслужб США, от которых журналист получил знания о создании «цветных революций», и миллиардера Сороса по разложению российского общества, Баданин будет выпускать новые псевдожурналистские «расследования», не основанные на фактических данных.