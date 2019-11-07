В Госдуме оценили стремление Макрона избавиться от мзды НАТО за «крышу» Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО переживает «смерть мозга» ввиду отсутствия контроля по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией. Такое заявление лидер Франции сделал журналу The Economist. Единой европейской армии не будет в ближайшие 50 лет, считает член комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин, комментируя слова Макрона.

Макрон полагает, что Америка все больше отворачивается от Европы. В таких условиях ЕС следует проснуться, начав наращивать свою мощь, так как сейчас он находится «на краю пропасти». В противном случае Европа не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул президент Франции.

Александр Шерин обращает внимание, что в заявлении Макрона отражается стандартная позиция Франции. Действительно, НАТО можно охарактеризовать как часть государств, оккупированных США.

«Все это делается под благовидным предлогом, якобы для отражения российской агрессии. РФ в своих высказываниях и действиях ничего не делала для создания угроз ЕС. Поэтому сам блок НАТО себя исчерпал, в нем нет никакой потребности. По сути дела, наличие альянса позволяет американцам, не учитывая мнение европейских стран, принимать решения от своего имени по размещению войск на территории ЕС», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентствам новостей.

Европейские страны платят НАТО в виде взносов и покупки вооружений в размере не менее 20% от затрат каждого члена на собственную армию, рассказывает депутат.

«Это делается для того, чтобы на территории ЕС не было других войск. Таким образом, это скрытая мзда, которую страны ЕС платят, как наши бизнесмены в начале 1990-х годов платили бандитам за крышу. Сегодня такими бандитами являются американцы в Европе», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, единой европейской армии в ближайшие 50 лет не будет, заверяет парламентарий.

«Европа сегодня не может объединиться, потому что за пальму первенства будут соревноваться Франция, Германия и Польша. Эти страны между собой не смогут никогда определиться, кто из них будет главным в Европе. На равные условия они не согласятся. Америка будет использовать это для того, чтобы разделять и властвовать», — добавил депутат.

Ранее Макрон призвал Европу возобновить диалог с Россией, несмотря на протесты Польши. По его словам, Европе нужно попытаться найти общий язык с соседним государством, а отказавшись от этого, европейцы «совершат большую ошибку».